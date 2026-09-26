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Když Trump zapomene na vlastní slova: Z hamburgeru pro Siho byla pompézní večeře

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Ještě před pár lety chtěl Donald Trump čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi místo státní večeře naservírovat Big Mac. Dnes mu ve svém sídle pořádá pompézní hostinu na červeném koberci a předvádí mu vojenské pocty, luxus i novou fasádu Bílého domu. Mezi někdejšími sliby a dnešní realitou je propast, která je stejně hluboká jako Trumpova potřeba proměnit každou politickou návštěvu v televizní spektákl.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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