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Když spolu žijete, ale každý odpočíváte jinak: proč jeden potřebuje lidi a druhý zavřít dveře

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Ty přijdeš z práce a nejraději bys dvacet minut nemluvila ani s pokojovou rostlinou. Partner má přesně v tu chvíli potřebu vyprávět ti celý den, objednat večeři, pustit hudbu a možná ještě pozvat někoho na skleničku. Ani jeden z vás není špatně nastavený. Jen máte jiný způsob, jak se dobíjí baterka – a velmi snadno si ho můžete začít vykládat osobně.
Když spolu žijete, ale každý odpočíváte jinak: proč jeden potřebuje lidi a druhý zavřít dveře

Když spolu žijete, ale každý odpočíváte jinak: proč jeden potřebuje lidi a druhý zavřít dveře

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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