Když se zeptám, co upéct, odpověď je vždy stejná – milionová třešňová buchta. Z plechu mizí ještě horká a všichni ji milují

Některé domácí moučníky mají zvláštní kouzlo. Nejsou složité ani nepotřebují neobvyklé suroviny, přesto se po nich na stole zapráší jako po málokterém jiném dezertu. Třešňová buchta s kakaovým těstem a sněhem mezi ně rozhodně patří. Na řezu krásně vyniknou jednotlivé vrstvy a šťavnaté třešně dodají moučníku příjemnou svěžest. Kakaové těsto zase přináší výraznější chuť, kterou zjemňuje sladký a nadýchaný sníh.
Právě spojení kakaové chuti, ovoce a jemné sněhové vrstvy dělá z této buchty dezert, ke kterému se budete rádi vracet. Třešně mohou být sladké i lehce nakyslé, obojí se s kakaovým těstem dobře doplňuje. Výsledkem je moučník, který není přeslazený a zároveň působí dostatečně slavnostně, aby se hodil i pro návštěvu.
Buchta se skvěle hodí ke kávě, čaji nebo jako sladká tečka po nedělním obědě. Nejlepší je dobře vyzrálé čerstvé ovoce, které má výraznou chuť a příjemnou šťavnatost. Pokud máte doma právě třešně, byla by škoda nevyužít jejich sezonní chuť v moučníku, který potěší děti i dospělé. A pokud vám několik kousků zůstane na ozdobu, můžete jimi hotové řezy ještě jednoduše dozdobit.
Mouku prosejte do větší mísy a smíchejte ji s práškem do pečiva, moučkovým cukrem a špetkou soli. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky a rychle ho zapracujte do moučné směsi. Nakonec přidejte žloutky a vypracujte hladké, kompaktní těsto.
Těsto rozdělte na tři přibližně stejně velké části. Jednu část důkladně propracujte s kakaem, aby měla stejnoměrnou barvu. Všechny tři části zabalte do potravinářské fólie a dejte alespoň na 30 minut do mrazáku, aby dostatečně ztuhly.
Mezitím třešně omyjte, odstraňte stopky a vypeckujte je. Nechte je dobře okapat a potom je promíchejte s třtinovým cukrem a vanilkovým cukrem. Pokud jsou třešně hodně šťavnaté, nechte je před použitím ještě chvíli odkapat, aby do těsta nepustily příliš mnoho tekutiny.
Poznámka: Mražené třesně nechte povolit a slijte z nich přebytečnou šťávu. Kompotované třesně pečlivě sceďte a nechte je chvíli okapat.
Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Za stálého šlehání do něj postupně přidávejte moučkový cukr a šlehejte, dokud nebude sníh pevný, hladký a lesklý. Troubu předehřejte na 180 °C a plech nebo hlubší obdélníkovou formu vyložte pečicím papírem.
Jednu část světlého těsta nahrubo nastrouhejte přímo na dno připravené formy a lehce ho rukou rozprostřete. Na těsto rovnoměrně rozložte připravené třešně, aby byla ovocná vrstva po celé ploše. Třešně zbytečně nemačkejte, aby nepustily další šťávu.
Na vrstvu třešní nahrubo nastrouhejte kakaové těsto. Snažte se ho rozdělit rovnoměrně po celé ploše, ale jednotlivé kousky nemusí být dokonale stejné. Tmavá vrstva tak vytvoří příjemný kontrast se světlým těstem a ovocem.
Kakaové těsto rovnoměrně zakryjte připraveným sněhem z bílků. Na sníh nakonec nahrubo nastrouhejte poslední část světlého těsta a rozprostřete ho co nejrovnoměrněji. Buchtu vložte do předehřáté trouby a pečte při 180 °C přibližně 50–60 minut.
Upečenou buchtu vyjměte z trouby a nechte ji úplně vychladnout ve formě. Po vychladnutí ji nakrájejte ostrým nožem na úhledné řezy. Podávejte samotnou nebo podle chuti lehce poprášenou moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová