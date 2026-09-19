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Když se zeptám, co upéct, odpověď je vždy stejná – milionová třešňová buchta. Z plechu mizí ještě horká a všichni ji milují

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Pokud máte rádi vláčné ovocné moučníky, tahle třešňová buchta vás nezklame. Kakaové těsto, šťavnaté ovoce a nadýchaný sníh tvoří skvělou kombinaci.
Když se zeptám, co upéct, odpověď je vždy stejná – milionová třešňová buchta. Z plechu mizí ještě horká a všichni ji milují

Když se zeptám, co upéct, odpověď je vždy stejná – milionová třešňová buchta. Z plechu mizí ještě horká a všichni ji milují

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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