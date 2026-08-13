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Když se Řím vydával za celý svět. Co nám Janovo Zjevení říká o pýše mocných?

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4. díl série Zjevení První křesťané žili v prostředí masivní propagandy, která oslavovala Římskou říši jako věčnou a neporazitelnou. Janova apokalypsa ale tento mýtus rozbíjí. Pomocí parodie, dobových symbolů a…
Když se Řím vydával za celý svět. Co nám Janovo Zjevení říká o pýše mocných?

Když se Řím vydával za celý svět. Co nám Janovo Zjevení říká o pýše mocných?

Zdroj: Proboha!
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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