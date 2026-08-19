Když se o víkendu zeptám, co mám upéct, vždy zvítězí Krtkův dort na plech – chuťově vážně nemá konkurenci

Kdykoliv plánujete dětskou oslavu, víkendové pečení pro celou rodinu nebo hledáte dezert, který okamžitě vyvolá vlnu nostalgie, Krtkův dort je naprosto neprůstřelnou sázkou na jistotu. Zapomeňte na zdlouhavou přípravu v kulaté formě, kde musíte vrstvit krém do vysokého kopce a bát se, že se vám při krájení sesype. Když tuto oblibenou klasiku připravíte přímo na plech, získáte spoustu poctivých porcí bez zbytečného stresu, které se krájí jako po másle.
Originální koncept sydaného „krtince“ s banány vnitř a šlehačkovým krémem se stal fenoménem na přelomu tisíciletí díky polotovarům v krabici, avšak poctivá domácí verze ho chutí i strukturou překonává o několik tříd. Vydlabání středu nadýchaného kakaového korpusu je genialitou samo o sobě – vytvoří totiž ideální vanu pro sladké banány a lehounký šlehačkový krém, zatímco vydlabané drobky na povrchu dodají dezertu jeho ikonický vzhled a příjemnou texturu.
Největší pecka na tomto Krtkově dortu na plech je jeho neuvěřitelná variabilita a spojení nadýchaných chutí. Hořká čokoláda nasekaná přímo do nadýchané šlehačky vytváří báječný křupavý efekt. Místo tradičních banánů můžete spodní vrstvu obohatit o čerstvé jahody, borůvky či maliny, případně korpus lehce pokapat kávou či kapkou rumového sirupu pro dospěláckou verzi. Servírovaný vychlazený z lednice představuje tento dort bleskový, levný a chuťově geniální poklad, po kterém na plechu nezbude ani jediný drobek.
Troubu předehřejte na 175 °C (horní a dolní ohřev). Plech o velikosti přibližně 25 × 35 cm vyložte pečicím papírem. Máslo vyšlehejte s krupicovým a vanilkovým cukrem do světlé nadýchané pěny a postupně zašlehejte vejce jedno po druhém.
V jiné míse promíchejte hladkou mouku, kakao, prášek do pečiva a špetku soli. Suché suroviny střídavě s mlékem zapracujte do vyšlehané směsi. Hotové těsto rovnoměrně rozetřete na připravený plech a pečte přibližně 30 minut. Upečený korpus nechte zcela vychladnout.
Z vychladlého korpusu opatrně vydlabejte střed tak, aby po stranách i na dně zůstala asi 2 cm silná vrstva. Vydlabané těsto rozdrobte na větší nepravidelné kousky a odložte stranou. Budou tvořit typickou vrchní vrstvu krtkova dortu.
Dobře vychlazenou smetanu vyšlehejte s vanilkovým cukrem a ztužovačem do pevné šlehačky. Hořkou čokoládu nasekejte najemno a opatrně ji vmíchejte do krému. Krém by měl zůstat lehký, nadýchaný a dobře držet tvar.
Banány oloupejte a podle velikosti je ponechte celé nebo je podélně rozkrojte. Rozložte je vedle sebe na připravený korpus. Na banány navršte šlehačkový krém do mírného kopečku a povrch rovnoměrně zasypte připravenou kakaovou drobenkou. Lehce ji přitlačte, aby dobře držela.
Hotový Krtkův dort na plech s banány a šlehačkovým krémem uložte alespoň na 2–3 hodiny do lednice, ideálně však přes noc. Krém krásně zpevní a jednotlivé vrstvy se propojí. Před podáváním nakrájejte ostrým nožem na řezy a servírujte dobře vychlazené.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová