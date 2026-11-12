Když se mi nechce stát u plotny, dělám tyto asijské nudle s masem. Za půl hodiny jsou na stole a chutnají úplně jako z bistra

Po dlouhém dni v práci nebo odpoledni plném povinností se málokomu chce trávit další hodinu u plotny. Přesto si můžete dopřát teplou domácí večeři, která nebude jen obyčejnou rychlovkou. Asijské nudle s hovězím masem a zeleninou připravíte na jedné pánvi za pár minut. Vůně česneku, sójové omáčky a opečeného masa se brzy rozline po kuchyni a silné nudle obalené sladkokyselou omáčkou přímo lákají k prvnímu soustu.
Udon nudle pocházejí z Japonska a poznáte je podle jejich typického silného, pružného tvaru. Vyrábějí se z pšeničné mouky, vody a soli a na rozdíl od tenkých rýžových nudlí mají příjemně žvýkavou konzistenci. V japonské kuchyni se podávají v horkém vývaru, ale také nasucho restované se zeleninou a masem. Právě druhá možnost se skvěle hodí pro rychlou domácí večeři. V asijských kuchyních se při přípravě podobných pokrmů často používá wok, který díky vysoké teplotě umožňuje suroviny rychle opéct a zachovat jejich barvu i křupavost.
Důležité je nakrájet maso na tenké plátky a zeleninu si připravit ještě před rozehřátím pánve. Hovězí můžete podle dostupnosti nahradit kuřecím nebo vepřovým masem, případně zvolit tofu, které dobře nasaje chuť omáčky. Mrkev a papriku můžete doplnit brokolicí, žampiony nebo klíčky mungo. Pokud neseženete udon nudle, použijte čínské vaječné nudle, rýžové nudle nebo silnější pšeničné nudle. Každá varianta dodá pokrmu trochu jinou strukturu, ale s výraznou omáčkou se všechny dobře propojí. Hotové nudle podávejte ihned, posypané sezamem a čerstvou jarní cibulkou. Milovníci ostřejších chutí mohou přidat chilli pastu nebo pár kapek srirachy, svěžest zase dodá několik kapek limetkové šťávy.
Hovězí maso očistěte a nakrájejte na tenké plátky nebo proužky napříč svalovými vlákny. Přendejte ho do misky a promíchejte s 1 lžící sójové omáčky. Nechte přibližně 10 minut marinovat.
Mrkev oloupejte a nakrájejte na tenké proužky. Papriku zbavte semínek a nakrájejte podobně jako mrkev, cibuli na tenké půlměsíčky a čínské zelí na širší proužky. Česnek nasekejte najemno a jarní cibulku nakrájejte šikmo, přičemž bílou a zelenou část oddělte.
V malé misce smíchejte zbývající sójovou omáčku s ústřicovou omáčkou, vodou, hnědým cukrem a rýžovým octem. Promíchejte, aby se cukr rozpustil a všechny složky spojily. Připravenou omáčku odložte stranou, dokud ji nebudete potřebovat při restování nudlí.
Udon nudle připravte podle návodu na obalu. Čerstvé nudle obvykle stačí krátce povařit nebo zalít vroucí vodou, aby se oddělily. Poté je sceďte a nechte okapat, aby se do pánve nedostalo příliš mnoho vody.
Ve velké pánvi nebo woku rozehřejte lžíci oleje na vysokou teplotu. Přidejte marinované hovězí maso a zprudka ho restujte přibližně 2–3 minuty, aby se ze všech stran zatáhlo a zůstalo uvnitř šťavnaté. Hotové maso přendejte na talíř a zachycenou šťávu ponechte k pozdějšímu použití.
Do stejné pánve přilijte druhou lžíci oleje a přidejte cibuli, mrkev a papriku. Za stálého míchání restujte přibližně 3 minuty, aby zelenina lehce změkla, ale zůstala příjemně křupavá. Poté přidejte česnek, bílou část jarní cibulky a čínské zelí a pokračujte v restování další 2 minuty.
K zelenině přidejte připravené udon nudle a opečené hovězí maso včetně zachycené šťávy. Vše zalijte připravenou omáčkou a důkladně promíchejte, aby se jednotlivé suroviny rovnoměrně obalily. Na vysokém plameni společně restujte ještě 2–3 minuty, dokud se omáčka neprohřeje a lehce nezhoustne.
Hotové nudle rozdělte do misek a posypte sezamovými semínky a zelenou částí jarní cibulky. Podávejte ihned, dokud jsou nudle horké a zelenina si zachovává svou svěží strukturu. Podle chuti můžete přidat také chilli nebo několik kapek srirachy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová