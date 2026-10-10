Když se mi nechce péct, sáhnu po této rychlé dobrotě – toastový chléb, povidla a mám úžasný sladký dezert během minutyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když se mi nechce péct, sáhnu po této rychlé dobrotě – toastový chléb, povidla a mám úžasný sladký dezert během minuty
Článek byl publikován 10.10.2026 05:56
Kokosový cheesecake se smetanou je krásně krémový a příjemně osvěžující. Citron dodává dezertu svěžest,...
Na povrchu dozlatova křupavé, uvnitř jemné a krémové. Šunkové krokety se připravují z hustého bešamelu se...
Vrstvené piškotové řezy potěší milovníky jemných krémových moučníků. Broskvová příchuť příjemně doplňuje...
Máte chuť na svěží ovocný moučník? Jahodové řezy se smetanovým krémem, nadýchaným piškotem a vrstvou želé...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Rychlý litý koláč s blumami a kandovaným ovocem pro každou příležitost
- Retro kvíz o cukrovinkách z dob komunismu: Jen starší ročníky mají šanci získat všech 10 bodů
- Dort Harlekýn s pařížskou šlehačkou: Na slavnostní stůl se hodí lépe než mnohé moderní dezerty
- Vepřová pečeně v celku s kapsami plněnými slaninou a česnekem: Vypečená kůrka a šťavnaté maso uvnitř