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Když se koupelna mění v místo děsu: Nejslavnější hororové scény, které se odehrály v koupelně

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Neradi si myjete ruce? Bojíte se ve sprše? Možná to bude kvůli traumatu z některé hororové scény, již jste zhlédli v televizi. Ve kterých filmech tekla v koupelně krev? Jak vybavit byt po vzoru oblíbeného hororu?
krev v umyvadle

krev v umyvadle

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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