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„Když se divák něčemu směje, tak můžete přitvrdit," říká Michal Isteník na place nové komedie

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V připravované komedii Tomáše Pavlíčka Pořezat pár větví hraje Michal Isteník pohodáře Milana. Herec známý také z filmu Kdyby radši hořelo či seriálů Metoda Markovič a Most! se s redakcí Kinoboxu během natáčení pobavil o oblíbeném žánru i dani za herecké povolání.
„Když se divák něčemu směje, tak můžete přitvrdit," říká Michal Isteník na place nové komedie

„Když se divák něčemu směje, tak můžete přitvrdit," říká Michal Isteník na place nové komedie

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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