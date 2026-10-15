„Když se divák něčemu směje, tak můžete přitvrdit," říká Michal Isteník na place nové komedie

V připravované komedii Tomáše Pavlíčka Pořezat pár větví hraje Michal Isteník pohodáře Milana. Herec známý také z filmu Kdyby radši hořelo či seriálů Metoda Markovič a Most! se s redakcí Kinoboxu během natáčení pobavil o oblíbeném žánru i dani za herecké povolání.
Hraju Milana, což je bratr hlavního hrdiny Pavla. Je to člověk, který žije z radosti. On se na ten svět hádat nepřišel. Nemá s ničím problém a když se už nějaký objeví, je Milan schopný ho vyřešit jedním jediným dotazem: „Pivečko?” Je to pohodář. Jeho radost ze života a jeho pohoda lidi kolem něj příšerně vytáčí. To je zdrojem mnoha komických situací.
Takže je to vlastně komická postava?
Podle mě to není úplně prvoplánová bláznivá komedie, ale všechny postavy, které v ní jsou, mají komický charakter. Ten humor je rafinovaný. Když jsem přečetl ten scénář, přesouval mě spíše někam do 60. let, k filmům nové vlny.
To je poetika, která je vám hodně blízká? Hrála roli, když jste si tento film vybral?
Vybral jsem si to na základě tří aspektů: líbil se mi scénář, rád pracuju s Tomášem Pavlíčkem jako režisérem a strašně jsem si chtěl zahrát s Peťou Lněničkou. Pro mě to byla win-win-win situace.
Diváci vás znají spíše z komediálních rolí. Jaké role ale máte nejraději? Které poloze byste dal přednost, kdybyste dostal víc nabídek najednou?
Osobně si myslím, že umění zobrazuje život a život je jedna obří tragikomedie. Nejlépe se cítím asi v tragikomedii. Každá vážná situace, která se vám v životě stane, v sobě velmi často nese nějaký humor. Když se divák něčemu na plátně směje, je strašně bezradný a zranitelný, a pak můžete přitvrdit a ukázat mu, že to není všechno jenom sranda. Ta katarze je pak silnější. Takže pro mě je tragikomedie nejkomplexnějším žánrem.
U kterého filmu byste řekl, že se vám tahle komplexita nejvíce povedla?
To je hrozně těžká otázka. Možná Kdyby radši hořelo. To má asi nejblíže k tomu, co mě baví.
Bojíte se, že si vás lidé zaškatulkují jako komediálního herce?
Tak to už se asi víceméně stalo. Teď ale zároveň točím ještě jeden projekt. Mám v něm velmi výraznou roli, o které se rozhodně nedá říct, že by byla komediální. Třeba mě z té škatulky zase vytáhne. Ale myslím, že tomu se žádný herec na určitou dobu ve svém životě prakticky neubrání. Můžu hrát chvíli komedie, pak si někdo všimne, že mám talent na jinou polohu, a budou mě nějakou dobu obsazovat jen do ní. Tohle je v herecké branži strašně nahodilé a já se na nikoho nezlobím, že mě v poslední době bere jako komediálního herce.
Teď jste byl hodně vidět a máte rozdělané další projekty. Jak se to dá stíhat?
Podívejte se, jak vypadám (smích). Moc dobře se to stíhat nedá. Teď už opravdu cítím, že moje tělo jede dost na hraně, takže i když mě tahle práce strašně baví, moc se těším, až bude Pořezat pár větví dotočeno. Pro mě to totiž bude znamenat hlavně pár měsíců odpočinek, na který se moc těším.
Jak velkou si může dát herec pauzu, aby mohl v kariéře navázat?
To nevím, mně se zatím nepodařilo si tu pauzu dát. Tohle je poprvé, kdy jsem řekl i agentce: „Hele, teď chvíli ne, potřebuji se měsíc a půl nebo dva měsíce věnovat jenom divadlu a hraní, ale nechtěl bych točit a hlavně neustále cestovat.” Žiji v Brně a většina věcí se točí v Čechách a konkrétně v Praze, takže je to pro mne složité i logisticky. Chtěl bych být chvíli s rodinou. Ale věřím, že si na mě diváci počkají. Teď se mnou vyjde asi osm projektů, které jsem natočil za poslední půlrok, takže diváky budu spíš otravovat, než že bych jim chyběl.
Skoro to zní, že film je náročnější než divadlo.
Náročnější je to v cestování. U divadla, pokud každý den nezkoušíte a jen večer reprízujete, nemusíte celý den strávit na kolejích z Brna do Děčína. U filmování se pořád přejíždí, točí se nočky, navazují denní, pak člověk jede aspoň na jeden den domů, aby pozdravil rodinu. V tomhle ohledu to náročnější je. Jestli je ale náročnější herectví ve filmu nebo v divadle, na to vám nedokážu odpovědět.
Podívejte se také na nejlepší české komedie podle Kinoboxu.
Zdroj: Kinobox