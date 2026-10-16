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Když řízky zůstanou suché, další smažení nepomůže. Existuje ale lepší způsob jejich využití

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Křupavý obal ještě nezaručuje, že bude maso uvnitř šťavnaté. Stačí několik minut navíc na pánvi a zejména kuřecí řízky mohou být nepříjemně suché. Pokud už se to stane, další smažení zpravidla nepomůže. Hotové maso se však dá využít v jiném jídle, kde jeho suchost nebude tolik vadit.
Když řízky zůstanou suché, další smažení nepomůže. Existuje ale lepší způsob jejich využití

Když řízky zůstanou suché, další smažení nepomůže. Existuje ale lepší způsob jejich využití

Zdroj: Redakce
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:20

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