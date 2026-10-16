Když řízky zůstanou suché, další smažení nepomůže. Existuje ale lepší způsob jejich využití

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Když řízky zůstanou suché, další smažení nepomůže. Existuje ale lepší způsob jejich využitíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Křupavý obal ještě nezaručuje, že bude maso uvnitř šťavnaté. Stačí několik minut navíc na pánvi a zejména kuřecí řízky mohou být nepříjemně suché. Pokud už se to stane, další smažení zpravidla nepomůže. Hotové maso se však dá využít v jiném jídle, kde jeho suchost nebude tolik vadit.
Když řízky zůstanou suché, další smažení nepomůže. Existuje ale lepší způsob jejich využitíZdroj: Redakce
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 16.10.2026 09:20
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