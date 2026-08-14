Když řeknu, že budu dělat moje vyhlášené vepřové závitky s houbovou omáčkou, sjede se celá rodina – recept je vážně snadný

Vepřové závitky v houbové omáčce patří k jídlům, která dokážou proměnit obyčejnou neděli ve sváteční den. Už během pomalého dušení se z kuchyně line vůně masa, cibule a hub, která spolehlivě přiláká všechny ke stolu ještě dřív, než je oběd hotový. Nejsou to recepty, které připravíte za půl hodiny, ale právě čas jim dodá křehkost a chuť, kvůli které se k nim lidé rádi vracejí.
Každá rodina má svůj osvědčený způsob, jak závitky naplnit. Někdo nedá dopustit na slaninu a okurku, jiný přidává kousek klobásy nebo mrkev. V tomto receptu zůstáváme u klasické kombinace, která funguje už po generace. Hořčice dodá masu jemnou pikantnost, slanina šťavnatost a nakládaná okurka příjemně osvěží každé sousto. Právě jednoduché suroviny vytvoří dohromady chuť, která nikdy neomrzí.
Velkou roli hrají také sušené houby. Jsou výraznější než čerstvé a omáčce dodají plnou lesní vůni. Vyplatí se je namočit několik hodin předem, ideálně přes noc. Vodu z namáčení rozhodně nevylévejte. Po přecezení ji můžete přidat do omáčky, která díky ní získá mnohem bohatší chuť i přirozenou houbovou vůni.
Při přípravě závitků se nikam nespěchá. Maso potřebuje čas, aby změklo a zůstalo krásně šťavnaté. Když ho necháte pomalu dusit a občas přelijete výpekem, odmění se vám jemnou strukturou, která se bude doslova rozpadat pod vidličkou. Podávat je můžete s bramborovou kaší, vařenými bramborami nebo houskovým knedlíkem. A pokud vám trochu omáčky zůstane, druhý den chutná snad ještě lépe než čerstvě uvařená.
Sušené houby zalijte studenou vodou a nechte je namáčet alespoň 2–3 hodiny, ideálně přes noc. Vepřové maso naklepejte na tenké plátky, z obou stran ho lehce osolte a opepřete. Každý plátek potřete tenkou vrstvou plnotučné hořčice.
Okurky nakrájejte na podélné čtvrtiny a cibuli na silnější proužky. Na každý plátek masa položte plátek anglické slaniny, kousek okurky a několik proužků cibule. Maso pevně srolujte a zajistěte kuchyňským provázkem nebo párátky. Hotové závitky zlehka obalte v hladké mouce.
Ve větším kastrolu rozehřejte olej a závitky ze všech stran opečte dozlatova. Přilijte vývar, přiklopte pokličkou a na mírném ohni duste přibližně 105 minut. Během dušení závitky několikrát obraťte a podle potřeby dolijte trochu vývaru nebo horké vody.
Mezitím sceďte namočené houby a vodu z nich přeceďte přes jemné sítko nebo plátýnko, aby v ní nezůstaly nečistoty. Houby nakrájejte na menší kousky. Na másle orestujte nadrobno nakrájenou cibuli, přidejte česnek a krátce ho rozvoňte. Vmíchejte houby a několik minut je restujte.
K houbám přilijte přecezenou vodu z namáčení a smetanu. Omáčku přiveďte k mírnému varu, dochuťte solí a pepřem a vařte asi 10 minut. Nakonec přidejte nasekanou petrželku a dobře promíchejte.
Hotovou houbovou omáčku přelijte k měkkým závitkům a společně je nechte ještě asi 10–15 minut velmi zvolna prohřát. Omáčka se propojí s výpekem z masa a získá plnější chuť. Vepřové závitky v houbové omáčce podávejte nejlépe s houskovým knedlíkem, bramborovou kaší nebo vařenými bramborami a doplňte je oblíbenou zeleninovou přílohou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová