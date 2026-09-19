Když psycholog překročí hranice: Na Netflix míří mrazivá černá komedie Terapie, jak má býtPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když psycholog překročí hranice: Na Netflix míří mrazivá černá komedie Terapie, jak má být
Na první pohled může očekávaný snímek Komáří pohár (The Mosquito Bowl) působit jako neobvyklé spojení...
Lidé se stále honí za mládím a krásou. Smířit se s nedokonalostmi a stárnutím je pro mnohé z nich velice...
Zapomeňte na bezstarostné středoškolské večírky. Netflix zavře v novém teenagerském dramatu Akademie...
Na Netflix se řítí pořádně napínavý turecký psychologický thriller Znám tě (Not a Stranger), v němž se...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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