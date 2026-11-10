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Když přijedou vnoučata, na snídani i svačinku chtějí tyto „Dýňáčky“ – vždycky je dělám ze 2 dávek, protože mizí rovnou z pánve

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Podzimní rána si žádají něco sladkého a voňavého. Nadýchané dýňové lívance se skořicí zpříjemní snídani i odpolední chvíle u kávy.
Když přijedou vnoučata, na snídani i svačinku chtějí tyto „Dýňáčky“ – vždycky je dělám ze 2 dávek, protože mizí rovnou z pánve

Když přijedou vnoučata, na snídani i svačinku chtějí tyto „Dýňáčky“ – vždycky je dělám ze 2 dávek, protože mizí rovnou z pánve

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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