Když potřebuji moučník na poslední chvíli a mám doma listové těsto, dělám tento 10minutový závin – náplň překvapí úplně každého

Rychlý ořechový závin z listového těsta představuje naprosto dokonalé řešení pro každého, kdo miluje tradiční chutě v moderním, bleskovém kabátě. Tento svůdný moučník v sobě snoubí dokonalou křehkost lístkujících se vrstev, bohatou oříškovo-mandlovou náplň a zlatavou krustu posypanou křupavými plátky mandlí. Výsledkem je elegantní závin, který provoní celý dům a potěší všechny generace u jednoho stolu.
Ořechové i mandlové záviny mají hluboké kořeny ve středoevropské kulinářské tradici, kde tvořily pýchu vídeňských kaváren i rakousko-uherských cukráren už od 19. století. Zatímco klasické tažené či kynuté těsto vyžaduje cvik a čas, využití kvalitního listového těsta je geniálním kulinářským trikem moderní doby. Hlavním tajemstvím neobyčejně vláčné náplně je kombinace mletých mandlí se změklým máslem a vajíčky, která po upečení vytvoří nadýchanou, jemně krémovou texturu připomínající luxusní francouzský krém frangipane. Přídavek kapky octa do žloutku na potření navíc zajistí zrcadlový lesk a extra křupavý povrch.
Největší předností tohoto ořechového závinu je jeho neuvěřitelně snadná příprava, estetický vzhled a neodolatelná souhra křupavého obalu s bohatým oříškovým vnitřkem.
Recept navíc nabízí nepřeberné množství variant pro vaše vlastní kreativní pečení. Mleté mandle můžete snadno nahradit tradičními mletými vlašskými či lískovými ořechy, případně jejich pestrou směsí. Pro intenzivnější aromatičnost se do náplně skvěle hodí špetka mleté skořice, citrónová kůra nebo kapka poctivého tuzemáku. Pokud milujete ovocné tóny, můžete pod oříškovou vrstvu přidat jemnou vrstvu kyselejšího meruňkového džemus nebo hrst šťavnatých rozinek namočených v rumu. Hotový vychladlý závin chutná skvěle pouze lehce zaprášený moučkovým cukrem, ale můžete jej podávat i s kopečkem vanilkové zmrzliny či lžící čerstvě ušlehané šlehačky.
Vejce vyšlehejte s vaječným bílkem, klasickým i vanilkovým cukrem, špetkou soli a změklým máslem. Poté přidejte mleté mandle a mouku.
Tip: Mouku prosejte, aby ve směsi nevznikly hrudky.
Listové těsto rozprostřete na rovnou plochu a jeho polovinu pokryjte připravenou náplní.
Poznámka: Aplikaci náplně vám usnadní použití cukrářského sáčku.
Těsto kolem náplně potřete směsí vaječného žloutku s octem a náplň do těsta zabalte. Také jeho povrch potřete žloutkovou směsí a pak moučník posypte plátky mandlí.
Okraje těsta k sobě připevněte přitlačením vidličky a rychlý ořechový závin z listového těsta pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 25 minut.
Po vychladnutí pochoutku servírujte nakrájenou na kousky.
Tip: Každou porci můžete navíc posypat moučkovým cukrem dle vlastní chuti.
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Zdroj receptu: Ricette arabe facili
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato