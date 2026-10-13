Když od obědu zbyde rýže, dělám na večeři tyto placičky – jednoduché, šťavnaté a rodina je má raději než klasické karbanátky

Když po obědě zůstane miska vařené rýže, málokomu se chce druhý den servírovat úplně stejnou přílohu. Přitom ji stačí proměnit v něco, co působí jako úplně nové jídlo. Křupavé rýžové karbanátky se zeleninou mají na povrchu zlatavou krustu, uvnitř zůstávají měkké a díky mrkvi, kukuřici a petrželce jsou barevné i chuťově svěží. Právě v tom je jejich kouzlo. Z obyčejné rýže, která by jinak skončila zapomenutá v lednici, vznikne večeře, ke které stačí přidat jednoduchý salát nebo oblíbenou omáčku.
Právě rozdíl mezi křupavým povrchem a měkkým středem dělá z obyčejné rýže překvapivě dobrý základ pro karbanátky. Zelenina do směsi nepřidává jen barvu, ale také svěžest a lehkou sladkost, která se při opečení krásně zvýrazní. Důležité je jen nepřehnat množství mouky ani strouhanky, aby karbanátky neztratily svou vláčnost a nepůsobily těžce.
Výhodou je také možnost přizpůsobit recept tomu, co právě máte doma. Kukuřici můžete doplnit hráškem, najemno nakrájenou paprikou nebo trochou cukety, kterou je ale potřeba předem zbavit přebytečné vody. Pokud chcete výraznější chuť, přidejte trochu strouhaného sýra nebo špetku sušených bylinek. Ke karbanátkům se hodí česnekový jogurt, koprová omáčka i jednoduchá rajčatová salsa. A pokud vám nějaké zůstanou, chutnají dobře i studené, takže mohou posloužit jako praktická svačina na další den.
Rýži uvařte podle návodu na obalu v lehce osolené vodě doměkka. Poté ji podle potřeby sceďte a nechte úplně vychladnout. Nejlépe se hodí rýže, která po uvaření zůstane lehce lepkavá, protože se z ní budou karbanátky lépe tvarovat.
Mrkev oloupejte a nahrubo nastrouhejte. Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno, kukuřici sceďte a petrželku nasekejte. Zeleninu připravte tak, aby v karbanátcích zůstaly drobné kousky a výsledná směs nebyla kašovitá.
Na pánvi rozehřejte část oleje a nejprve orestujte cibuli, dokud nezprůsvitní. Přidejte nastrouhanou mrkev a společně restujte ještě několik minut, aby mrkev lehce změkla. Směs poté odstavte a nechte vychladnout, než ji přidáte k rýži.
Vychladlou rýži vložte do velké mísy a přidejte připravenou zeleninu, kukuřici a petrželku. Vmíchejte vejce, mouku, sladkou papriku, sůl a čerstvě mletý pepř. Vše důkladně promíchejte, dokud nevznikne kompaktní směs, která drží pohromadě.
Ze směsi tvarujte menší karbanátky a každý lehce obalte ve strouhance. Pokud se směs při tvarování příliš lepí, nechte ji několik minut odpočinout nebo přidejte malé množství strouhanky. Karbanátky by neměly být příliš silné, aby se při smažení dobře prohřály i uprostřed.
Na pánvi rozehřejte zbylý olej a karbanátky smažte na středním ohni. Opékejte je několik minut z každé strany, dokud nebudou mít zlatavou a křupavou krustu. Během obracení s nimi zacházejte opatrně, aby se nerozpadly.
Hotové karbanátky přendejte na talíř vyložený papírovou utěrkou. Nechte je krátce okapat, aby se odstranil přebytečný tuk a povrch zůstal příjemně křupavý. Podávejte je teplé s česnekovým jogurtem, koprovou nebo rajčatovou omáčkou a jednoduchým zeleninovým salátem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová