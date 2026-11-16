Vzpomínáte si na obědy, kdy se na stůl postavil velký kastrol s masem a každý si mohl přidat tolik omáčky, kolik chtěl? K tomu bramborová kaše, domácí okurky a krajíc chleba na vytření talíře. Taková jídla se v českých domácnostech vařila běžně, protože dokázala nasytit celou rodinu bez drahých surovin. Dušené vepřové plátky na cibuli z vepřové kýty patří právě mezi ně. A když se povedou, není potřeba vymýšlet nic složitějšího.
Vepřová kýta je poměrně libová část masa, a proto vyžaduje trochu jiný přístup než například krkovice. Obsahuje méně tuku, který by ji při přípravě chránil před vysušením. Důležitý je také směr svalových vláken. Pokud maso nakrájíte napříč, zkrátíte dlouhá vlákna a hotové plátky se budou snadněji kousat. Samotné prudké opečení však šťávu uvnitř neuzamkne, jak se někdy traduje. Jeho hlavní předností je výraznější chuť a zlatavé opečení povrchu, které se později projeví také v omáčce.
Při nákupu vybírejte kýtu s jemným mramorováním, případně sáhněte po vepřové pleci, která díky vyššímu obsahu tuku lépe snáší delší dušení. Pokud chcete omáčku trochu ozvláštnit, přidejte lžičku plnotučné hořčice nebo špetku drceného kmínu. K masu se výborně hodí šťouchané brambory, bramborová kaše či domácí houskový knedlík. A jestli máte rádi jednodušší obědy, podávejte plátky s dušenou rýží a kyselou okurkou. Právě takové spojení připomíná poctivou domácí kuchyni, ke které se člověk rád vrací.
Vepřovou kýtu opláchněte pouze v případě potřeby, jinak ji rovnou osušte papírovými utěrkami. Maso nakrájejte přes vlákno na plátky silné přibližně 1 cm a každý z nich lehce naklepejte paličkou. Plátky z obou stran osolte, opepřete, posypte sladkou mletou paprikou a poprašte 1 lžící hladké mouky.
Ve větší hluboké pánvi nebo kastrolu rozehřejte rostlinný olej. Připravené plátky masa vkládejte do rozpáleného tuku postupně, aby se nepřekrývaly a nezačaly se místo opékání dusit. Z každé strany je opékejte přibližně 1–2 minuty, dokud nezískají zlatohnědou barvu. Opečené maso přendejte na talíř a ponechte stranou.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na drobné kostičky, česnek nasekejte nadrobno. Do výpeku po mase přidejte cibuli a za občasného míchání ji opékejte přibližně 5–7 minut, dokud nezměkne a nezačne zlátnout. Poté přidejte česnek, promíchejte a společně restujte ještě asi 30 sekund, aby se rozvoněl, ale nezhořkl.
K opečené cibuli přilijte přibližně 500 ml horké vody nebo vývaru. Vařečkou uvolněte ze dna kastrolu všechny připečené kousky masa a cibule, které dodají omáčce výraznější chuť. Do kastrolu vložte opečené vepřové plátky i se šťávou, která z masa vytekla během odpočívání na talíři. Přidejte bobkové listy, nové koření a sušenou majoránku.
Kastrol přiklopte pokličkou a maso duste na mírném ohni přibližně 60–90 minut, dokud nebude měkké. Během dušení plátky několikrát obraťte a kontrolujte množství tekutiny, aby se omáčka nepřipalovala. Pokud se voda příliš odpaří, přilijte menší množství horké vody nebo vývaru. Maso je hotové ve chvíli, kdy do něj snadno zajede vidlička.
Zbývající 1 lžíci hladké mouky rozmíchejte ve 3 lžících studené vody, aby vznikla hladká směs bez hrudek. Vepřové plátky můžete na chvíli vyjmout, aby se omáčka lépe promíchala. Moučnou směs za stálého míchání vlijte do vroucí šťávy a na mírném ohni ji provařujte přibližně 5–8 minut, dokud omáčka nezhoustne a neztratí moučnou chuť.
Z omáčky vyjměte bobkové listy a kuličky nového koření. Podle potřeby ji dochuťte solí, čerstvě mletým pepřem a případně malým množstvím majoránky. Vraťte do ní vepřové plátky a společně vše ještě 2–3 minuty prohřejte, aby se maso rovnoměrně obalilo omáčkou.
Hotové dušené vepřové plátky rozdělte na talíře a přelijte dostatečným množstvím cibulové omáčky. Podávejte je s bramborovou kaší, šťouchanými bramborami, dušenou rýží nebo domácím houskovým knedlíkem. Jako zeleninová příloha se výborně hodí kyselá okurka, dušená mrkev nebo červená řepa.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová