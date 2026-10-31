Když nevím, co k obědu, sáhnu po tomto středomořském kuřeti. Olivy a pečená zelenina mu dodají dokonalou chuť

Když pozvete přátele na oběd, nechcete strávit celé dopoledne u sporáku a pak si společné chvíle užít jen napůl. Právě proto jsou pečená kuřecí stehna na zelenině s olivami tak příjemnou volbou. Doprostřed stolu postavíte velký pekáč se zlatavým masem, barevnou zeleninou a šťávou, ve které se propojily chutě všech surovin. Každý si nabere podle chuti a u stolu se brzy rozproudí rozhovor, kvůli kterému se přece přátelé scházejí.
Na tomto receptu je krásné především spojení jednoduchých surovin, které se při pečení vzájemně doplňují. Červená a žlutá paprika změknou a získají jemně nasládlou chuť, rajčátka pustí šťávu a cibule s česnekem vytvoří voňavý základ. Olivy přinesou slanější, lehce výrazný tón, který příjemně kontrastuje se sladkostí zeleniny. Rozmarýn a bazalka dodají celému pokrmu bylinkový charakter a olivový olej pomůže propojit jednotlivé chutě.
Důležitou roli hraje také marináda ze sójové omáčky, citronové šťávy, oleje a koření. Kuřecí maso díky ní získá výraznější chuť a při pečení se na povrchu krásně opeče. Med přidaný k zelenině podpoří její jemnou sladkost, ale neměl by přebít ostatní ingredience. Pokud máte rádi výraznější středomořské chutě, sáhněte po olivách Kalamata. Pro jemnější výsledek se hodí zelené olivy a část paprik můžete nahradit cuketou.
Pečená stehna podávejte rovnou z pekáče, ideálně s čerstvým chlebem, který se hodí k voňavé zeleninové šťávě. Pokud chystáte vydatnější oběd, doplňte je vařenými bramborami nebo jednoduchou rýží. Při pečení nechte stehna ležet na zelenině tak, aby se její chuť spojila s výpekem, a na závěr dopřejte kůžičce dostatek času, aby byla pěkně křupavá. Až pekáč položíte na stůl, zbývá už jen nalít nápoje, posadit se k ostatním a užít si společné chvíle.
Kuřecí stehna očistěte a osušte papírovou utěrkou. V misce smíchejte olivový olej, sójovou omáčku, citronovou šťávu, sůl, pepř a mletou papriku. Přidejte prolisované 2 stroužky česneku a nasekané bylinky.
Marinádu důkladně vetřete do kuřecích stehen ze všech stran. Maso přikryjte a uložte alespoň na 1 hodinu do lednice. Mezitím oloupejte cibuli a zbývající česnek, papriky zbavte semínek a vše nakrájejte na menší kousky.
Troubu předehřejte na 200 °C. Na pánvi rozehřejte olej a kuřecí stehna opečte přibližně 3 minuty z každé strany, aby se povrch zatáhl a získal barvu. Poté maso přendejte na talíř a výpek ponechte na pánvi.
Do pánve přidejte máslo a med. Vmíchejte cibuli, česnek a nakrájené papriky a za občasného míchání restujte asi 3 minuty. Přidejte cherry rajčata, podle chuti dosolte a opepřete a krátce promíchejte, aby se zelenina obalila ve výpeku.
Zeleninovou směs přeneste do pekáče a rovnoměrně ji rozprostřete. Navrch položte opečená kuřecí stehna a mezi ně rozdělte olivy. Pekáč vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 45–50 minut, dokud maso není propečené a zelenina změklá.
Na posledních 7 minut můžete zvýšit teplotu nebo zapnout gril, aby kůže získala výraznější zlatavou barvu. Během pečení kontrolujte, zda se zelenina příliš nevysušuje, a podle potřeby přilijte trochu vody. Hotová stehna podávejte se zeleninou a výpekem, případně s čerstvým chlebem nebo vařenými bramborami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová