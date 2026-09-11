Když není čas na velké vaření, sáhnu po této masové omáčce – se špagetami chutná skvěle, je raz dva hotová a zasytí celou rodinu

Špagety s rychlou masovou omáčkou jsou naprosto spolehlivou klasikou, která vás zachrání ve dnech, kdy nemáte čas na zdlouhavé stání u plotny, ale přesto chcete rodině dopřát poctivé teplé jídlo. Tento pokrm staví na výrazné chuti mletého masa, šťavnatých rajčat a sladkavé mrkve. Výsledkem je sytá, voňavá omáčka, kterou si zamilují dospělí i děti, a to bez nutnosti strávit v kuchyni půl dne.
Inspirace pro tento recept vychází ze slavné italské omáčky ragù alla bolognese. Zatímco tradiční boloňská omáčka se správně táhne i několik hodin na mírném ohni, tato zjednodušená verze využívá chytrý kulinářský trik. Přidání jemně nastrouhané mrkve do základu omáčku nejen příjemně osladí a zahustí bez použití mouky, ale zároveň zjemní kyselost rajčatového protlaku a passaty. Pomalé probublávání s poctivým vývarem navíc dodá masu úžasnou šťavnatost a hloubku chuti i za podstatně kratší dobu.
Největší předností tohoto jídla je jeho praktičnost. Připravíte ho z běžně dostupných surovin z jednoho hrnce, je nutričně vyvážené a dodá tělu dostatek energie. Bílkoviny z mletého masa v kombinaci se sacharidy z těstovin představují ideální palivo pro náročné všední dny.
Recept si navíc můžete snadno upravit podle toho, co máte zrovna v lednici. Pro výraznější chuťový profil se do masového základu hodí přimíchat jemně nasekaný řapíkatý celer, trocha prolisovaného česneku nebo špetka sušeného oregána či bazalky. Mleté hovězí či vepřové maso můžete nahradit lehkou krůtí variantou. Při podávání se nemusíte držet jen klasické goudy či eidamu – omáčce to ohromně sluší i se strouhaným parmazánem, grana padano nebo pikantnějším čedarem.
Špagety vařte v osolené vodě 9–11 minut a pak je slijte. Mezitím připravte omáčku.
Poznámka: Uvedená doba vaření těstovin je orientační. Vždy se řiďte pokyny k přípravě na obalu konkrétního produktu.
V hrnci s rozpáleným olejem smažte osolené a opepřené mleté maso 4–6 minut. Jakmile se zatáhne, vmíchejte do něj oloupanou nastrouhanou mrkev, protlak a passatu.
Do směsi vmíchejte vývar a pokrm vařte na mírném ohni po dobu 30–45 minut, pod pokličkou.
Tip: Místo vývaru můžete použít vodu.
Špagety s rychlou masovou omáčkou servírujte posypané nastrouhaným sýrem.
Tip: Skvěle se hodí gouda, čedar nebo eidam.
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Zdroj receptu: Vaření s Jančou
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová