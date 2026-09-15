Když není čas, dělám tento superrychlý dort – těsto mám hotové do minuty a nemusím zapnout ani troubu. Je vážně vynikající

Znáte ten pocit, když chcete uvařit nebo upéct něco neuvěřitelně slavnostního a výjimečného, ale představa celodenního pečení korpusů a složitého válení těsta vás spolehlivě odradí? Přesně pro tyto chvíle je rychlý lívancový dort s poctivým vařeným krémem absolutním zjevením. Tento bleskový moučník v sobě snoubí nadýchané, vláčné kakaové pláty a sametový žloutkovo-máslový krém ze zakysané smetany. Na talíři vypadá jako luxusní zákusek z vysoké cukrařiny, přitom vzniká jednoduše na obyčejné pánvi a jeho příprava nezabere hodiny.
Využití lívanců nebo tenkých palačinek pro stavbu vrstvených dortů má bohatou kulinářskou tradici ve francouzské kuchyni, kde je známý slavný
Gâteau de Crêpes. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je ovšem samotné kakaové těsto. Spojení jedlé sody s kapkou octa a následné zalití vroucí vodou vytvoří v těstu bleskovou chemickou reakci. Výsledné lívance jsou díky tomuto pařenému základu neuvěřitelně nadýchané, jemné a pórovité, takže do sebe po navrstvení okamžitě nasáknou jemnou vlhkost ze zahuštěného smetanového krému. Seříznuté okraje navíc po rozmixování poslouží jako dokonalý, sametově jemný posyp, který dezertu dodá elegantní mechový vzhled.
Největší předností tohoto lívancového dortu je jeho absolutní nenáročnost a cenová dostupnost. Nemusíte se bát, že vám spadne korpus v troubě nebo že se krém srazí. Všechny vrstvy k sobě v lednici krásně přilnou a vytvoří kompaktní, neuvěřitelně šťavnatý dort, který se krájí jako po másle.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Do vařeného smetanového krému se báječně hodí kapka kvalitního rumu, vanilkový extrakt nebo špetka mleté skořice. Pokud chcete dezertu dodat trochu svěžesti a ovocného akcentu, proložte jednotlivé vrstvy lívanců plátky čerstvých jahod, banánu nebo tenkou vrstvou navinulé malinové marmelády. Hotový dortík můžete na závěr ozdobit nasekanými oříšky nebo hoblinkami hořké čokolády.
Vejce vyšlehejte s cukrem a špetkou soli do světlé pěny. Postupně přidejte olej, mléko a nakonec moku s kakaem a kypřicím práškem.
Tip: Aby v těstu nevznikly hrudky, suché ingredience prosejte.
V samostatné misce smíchejte jedlou sodu s octem a směs vmíchejte do těsta, do kterého přilijte také vroucí vodu. Ingredience zamíchejte a vzniklé těsto postupně vlévejte na rozpálenou pánev.
Každý lívanec smažte 2 minuty z jedné strany a 1–2 minuty z druhé strany. Po usmažení je nechte vychladnout.
Tip: Nemáte-li pánev s nepřilnavým povrchem, před každou dávkou těsta ji vymažte olejem.
Zatímco lívance chladnou, připravte krém. V rendlíku nechte rozpustit máslo a vmíchejte do něj cukr a mouku. Jakmile se ingredience propojí, přidejte zakysanou smetanu, vejce a škrob.
Ingredience zamíchejte a zahřívejte 2–3 minuty. Poté, co směs začne bublat, vařte ji 1 minutu a poté vzniklý krém odstavte z tepla.
Po vychladnutí krému začněte s kompletací dezertu. Okraje lívanců seřízněte tak, aby byly všechny stejně velké a každý z nich potřete trochou krému.
Poznámka: Okraje korpusu nevyhazujte, ale rozmixujte.
Vrstvení zakončete krémem, kterým potřete i stěny dezertu. Rychlý lívancový dort s máslovým krémem posypte rozmixovaným korpusem a podávejte ho nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Przepisy od Pari
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová