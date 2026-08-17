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Když nemáme chuť na maso, dělám tyto rychlé karbanátky. Stačí mi ně jen vejce, cuketa + pár dalších surovin

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Na první pohled připomínají klasické karbanátky, ale uvnitř ukrývají kombinaci vajec, cukety a sýra. Díky jedné jednoduché fintě zůstanou krásně šťavnaté a získají dokonale křupavou kůrku.
Když nemáme chuť na maso, dělám tyto rychlé karbanátky. Stačí mi ně jen vejce, cuketa + pár dalších surovin

Když nemáme chuť na maso, dělám tyto rychlé karbanátky. Stačí mi ně jen vejce, cuketa + pár dalších surovin

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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