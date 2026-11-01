Když nemám čas na pečení, připravím tento jablečný dort – je jednoduchý, rychlý a neuvěřitelně dobrý

Když se podzimní odpoledne zbarví do zlatavých odstínů a za oknem se pomalu snáší chlad, přijde vhod něco sladkého ke kávě nebo čaji. Nepečený jablečný dort s mascarpone je přesně tím dezertem, který dokáže zpříjemnit obyčejné chvíle. A protože se nepoužívá trouba, můžete si tuto dobrotu připravit i ve dnech, kdy se vám nechce dlouze péct.
Hlavní roli v tomto dezertu hrají jablka, která patří k nejtradičnějšímu ovoci střední Evropy. Po staletí se uchovávala ve sklepích, sušila na zimu a proměňovala v povidla, náplně do závinů i sladké koláče. Jejich obliba není náhodná. Jablka obsahují vlákninu, zejména pektin, a také vitamin C. Nejvíce vlákniny najdeme ve slupce, ale do tohoto dortu se hodí především měkká jablečná dužina, která se snadno spojí s citronovým želé. Jemně nakyslá chuť jablek navíc příjemně vyvažuje sladkost sušenkového základu i bohatost mascarpone.
Jablečné dezerty mají v kuchyni dlouhou tradici, ale jejich podoba se v průběhu času proměňovala. Zatímco dříve se jablka nejčastěji měnila v záviny, koláče, žemlovky nebo sladké nákypy, dnešní domácí kuchyně nabízí i řadu moučníků, u kterých se bez trouby snadno obejdeme. Nepečené dorty si získaly oblibu především díky své svěžesti, krémové konzistenci a možnosti kombinovat ovoce s různými druhy sušenek, tvarohových náplní nebo jemných sýrových krémů. Jablka se do nich skvěle hodí, protože jejich přirozená ovocná chuť vyvažuje sladkost ostatních surovin a dobře se doplňuje s vůní skořice, citronu i ořechů. Takové dezerty navíc připomínají, že ani tradiční podzimní ovoce nemusí končit jen v klasickém koláči. Stačí mu dát trochu jinou podobu a vznikne moučník, který potěší i ty, kdo dávají přednost lehčím a svěžejším sladkostem.
Základní recept si můžete snadno přizpůsobit podle toho, co máte právě po ruce. Vlašské ořechy lze nahradit lískovými oříšky nebo mandlemi, které předem krátce nasucho opražte, aby se rozvinula jejich vůně. Do jablečné vrstvy se hodí špetka skořice, případně trochu citronové kůry, která zvýrazní svěží ovocnou chuť. Pokud chcete dezert podávat slavnostněji, ozdobte jednotlivé porce tenkým plátkem jablka nebo několika drobně nasekanými ořechy. Výsledkem bude svěží, krémový dezert s příjemným kontrastem chutí i textur, který se skvěle hodí k nedělní návštěvě, rodinnému posezení i chvíli klidu po návratu z podzimní procházky.
Sušenky rozdrťte najemno a smíchejte je s rozpuštěným, mírně zchladlým máslem. Směs důkladně promíchejte, aby se drobky rovnoměrně spojily s tukem. Dortovou formu o průměru 24 cm vyložte pečicím papírem, sušenkovou směs rozprostřete na dno a pevně ji upěchujte.
Podušená jablka vložte do hrnce a mírně zahřejte. Přisypte citronové želé a za stálého míchání nechte prášek úplně rozpustit. Jablečnou směs nechte zchladnout, poté ji rovnoměrně rozetřete na sušenkový základ a formu uložte do lednice.
Do mísy dejte dobře vychlazené mascarpone, smetanu ke šlehání a moučkový cukr. Vše vyšlehejte do hladkého, nadýchaného krému, který drží tvar. Šlehejte jen do zhoustnutí, aby krém zůstal jemný a nesrazil se.
Krém naneste na vychlazenou jablečnou vrstvu a opatrně ho rozetřete až k okrajům formy. Povrch uhlaďte stěrkou nebo lžící. Vlašské ořechy nasekejte nahrubo a rovnoměrně jimi posypte celý dort.
Dort vložte do lednice alespoň na 3 hodiny, aby jednotlivé vrstvy dobře ztuhly. Před podáváním opatrně odstraňte okraj formy a dort nakrájejte ostrým nožem. Podávejte ho dobře vychlazený, kdy se krásně propojí chuť jablek, jemného krému a vlašských ořechů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová