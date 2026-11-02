Když mu sundali obvazy, zjistila, že to není její manžel. 6 nových knižních thrillerů a temných příběhů, ze kterých mrazí

Donato Carrisi – Dům ticha (Vendeta)
Možná jste měli v dětství stejný problém s usínáním jako devítiletý Matias. Bojí se zavřít oči, protože ho ve snech navštěvuje tajemná žena v tmavých šatech, která nikdy nepromluví. Probuzením ale nezmizí. Jako by postupně pronikala i do skutečného světa. Na pomoc přichází Pietro Gerber, hypnotizér specializující se na dětskou mysl. Pokouší se odhalit, co se za Matiasovými sny skrývá, jenže noční můry brzy doženou i jeho. Co když ale zůstane vzhůru a bude to ještě horší?
Donato Carrisi je italský spisovatel, scenárista a režisér známý také díky thrilleru Dívka v mlze. Série o Pietru Gerberovi přezdívaném uspávač dětí patří k jeho nejznámějším knižním projektům a Dům ticha je jeho čtvrtým dílem. Kniha vychází 29. října 2026.
Foto: Vendeta Darcy Coates – Mrtvé jezero (Fobos)
Mladá malířka Sam po smrti matky nedokáže tvořit, a protože se blíží důležitá vernisáž, odjíždí na chatu u jezera, kde chce znovu najít inspiraci. Místo klidu ji ale čeká tajemný muž, který ji nepřestává sledovat. Sam postupně zjišťuje, že její útočiště se mění v past a že z téhle hry nemusí vyváznout živá.
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Australská autorka Darcy Coates začínala samovydáváním knih a ještě před získáním klasické nakladatelské smlouvy napsala více než dvacet hororových románů. Její tvorba zaujala i filmaře – o převodu svých příběhů na stříbrné plátno už jednala, ale žádná konkrétní adaptace zatím nedostala zelenou. Mrtvé jezero kromě titulní novely obsahuje také dvanáct krátkých hororových povídek. Kniha vychází 21. října 2026.
Foto: Fobos Sławomir Gortych – Horská bouda, která přežila (Vendeta)
Na polské straně Krkonoš se nachází bouda, která se kvůli rekonstrukci uzavírá. Její správkyně se těší na chvíli volna, a ač se jí to do plánů nehodí, přijme pozvání od tajemného ctitele. Muž se na schůzce ale neobjeví a cosi ji přiměje vrátit se uprostřed noci do hor. Tam ji čekají zloději ukrývající se ve sklepení a pátrání po zmizelém domovníkovi. Do případu se postupně zaplétá nacistická minulost budovy a vražda, jejíž okolnosti zůstaly po desetiletí neobjasněné.
Polský autor Sławomir Gortych je milovníkem Krkonoš a jejich tajemství promítá i do svých knih. Jeho debut Horská bouda, která zanikla získal v Polsku ocenění v čtenářské anketě, a nyní vychází české vydání druhého dílu Krkonošských detektivek. Horská bouda, která přežila spojuje klasickou detektivní zápletku s temnou historií hor a místy, jejichž minulost ještě nemusí být uzavřená. Kniha vyšla 14. října 2026.
Foto: Vendeta Kelly Mustian – Dívky z mokřadu (Kontrast)
Ada se vrací do svého rodného domku v bažinách, do náruče násilnického otce, před kterým kdysi utekla. Na druhé straně mokřadů žije Matilda, která se snaží chránit svou černošskou rodinu před předsudky rasově rozděleného amerického Jihu. Každá z dospívajících dívek je zcela jiná, a přesto je svede dohromady vražda. V prostředí pašeráků alkoholu, násilí a morálního úpadku se jejich osudy propletou způsobem, který může ohrozit jejich životy.
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Debut americké spisovatelky Kelly Mustian se odehrává v Mississippi ve dvacátých letech minulého století. Nečekejte klasický horor plný lekaček, ale spíš temný historický příběh, který sází na tísnivou atmosféru, nebezpečná tajemství a přátelství vznikající v nehostinném světě. Svým prostředím může připomenout úspěšný román
Kde zpívají raci, také zde totiž příroda není jen kulisou, ale důležitou součástí příběhu. Kniha vychází 21. října 2026. Foto: Kontrast Tim Weaver – Náhlé ticho (Mystery Press)
Před devatenácti lety zmizely v Cornwallu beze stop tři ženy. Tehdy se případem zabýval novinář David Raker, který se k němu nyní vrací jako soukromý detektiv. Do cesty mu ale vstoupí záhada točící se kolem muže, který po vážné autonehodě podstoupí operaci obličeje. Když mu lékaři odstraní obvazy, jeho žena pozná, že to není její manžel. Jak tyto dva případy souvisí? Zdánlivě vůbec, ale postupně se propojují a na jejich vyřešení má David jen 48 hodin.
Britský spisovatel Tim Weaver patří k oblíbeným autorům kriminálních thrillerů, kterých se prodalo přes 1,5 milionu výtisků. Kromě psaní se věnoval také skutečným případům pohřešovaných lidí – v roce 2015 připravil osmidílný podcast Missing, který se dostal mezi nejlepší podcasty roku podle iTunes.
Ačkoliv příběhy detektiva Davida Rakera jsou smyšlené, vycházejí z fascinující otázky, co se děje s lidmi, kteří beze stopy zmizí. Knižní série se dokonce dvakrát ocitla v hledáčku televizních producentů, k natočení adaptace ale nikdy nedošlo. Kniha vyšla 1. října 2026.
Foto: Mystery Press Stacy Green – Jezero kostí (Mystery Press)
Dům u jezera Bone Lake, spousta krve, dvě brutálně zavražděné ženy a třetí je pohřešovaná – místo činu, které otřese i zvláštní agentkou FBI Nikki Huntovou. Rychle zjistí, že před pětadvaceti lety se tu odehrál podobný masakr a pachatele se nikdy nepodařilo dopadnout. Jediným přeživším byl Matt Kline, který se nyní znovu ocitá v centru podezření. Co se tehdy u jezera skutečně stalo a opakuje se historie?
Americká autorka Stacy Green je bestsellerovou spisovatelkou podle žebříčku USA Today. Její zájem o kriminální příběhy začal už v dětství, když s rodiči sledovala detektivní pořady. Série s agentkou Nikki Huntovou má v originále už dvanáct dílů a Jezero kostí je jejím osmým pokračováním. Kniha vyšla 8. října 2026.
Foto: Mystery Press Bonus: Jaroslav Částka – Pět kajícných (Argo)
Neoficiální agent Martin Winter se pouští do pátrání po sotva patnáctileté Pavle, která zmizela v prostředí plném drog, pasáků a organizovaného zločinu. Čím hlouběji proniká do podsvětí, tím brutálnějšími metodami se musí bránit. Winter se nezastaví téměř před ničím, jenže při cestě za spravedlností se stále naléhavěji nabízí otázka, kde končí odplata a začíná osobní msta. A i když kolem něj přibývá násilí a beznaděje, jeho černý humor ho neopouští.
„Je to násilné, extrémně explicitní a nesmírně bezvýchodné čtení. Zároveň ale tuze nekorektně vtipné a nadmíru své,“ zmiňuje jeden z komentářů na Databázi knih.
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Český autor Jaroslav Částka se dosud věnoval především poezii a vydal sbírky Zenity elity a Náhrobků stopy. V Pěti kajícných se pustil do drsného thrilleru, v němž propojuje brutální zločin se sarkasmem a intelektuálními hříčkami. Kniha vyšla v roce 2026 v nakladatelství Argo.
Foto: Argo Bonus: Rainbow Rowellová a Faith Erin Hicksová – Dýňová sezóna (YOLi)
Halloween nemusí být jen o krvavých vraždách, přízracích a lidech, kteří se vydávají do opuštěných domů. Někdy stačí dýňová farma, poslední společný podzim a dva přátelé, kteří si uvědomí, že se jejich cesty možná brzy rozdělí.
Deja a Josiah spolu každý rok pracují na farmě, kde jejich sezóna tradičně končí právě na Halloween. Tentokrát je ale všechno jinak. Čeká je poslední společný rok, a tak se rozhodnou zažít dobrodružství, na které budou ještě dlouho vzpomínat.
Nápad na Dýňovou sezónu nosila Rainbow Rowellová v hlavě zhruba pět let. Chtěla vytvořit komiks, v němž bude podzim hrát stejně důležitou roli jako samotné postavy. Inspirací jí byly dýňové farmy v Nebrasce, které
podle autorky připomínají spíš zábavní parky než obyčejná pole.
Ilustrátorka Faith Erin Hicksová se proto vydala za Rowellovou do Omahy, aby nasála místní podzimní atmosféru a nasbírala podklady pro kresby. České vydání vyšlo už v roce 2025, takže komiks zařazujeme jako bonus pro ty, kteří chtějí Halloween prožít trochu jinak.
Foto: YOLI Zdroje: Databáze knih, Publisher Weekly, Jilm, Book Reporter, Tim Weaver Books, Stacy Green, Rainbow Rowell