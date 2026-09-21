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Když mrtví promluví, není úniku. Na Netflix míří mrazivý horor podle skutečných nočních můr

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Stačí, aby se mrtví ozvali, a může tak nastat noční můra, ze které není úniku. Na Netflix míří argentinská nadpřirozená hororová minisérie Mí nešťastní mrtví (My Sad Dead), v níž se hranice mezi světem živých a mrtvých začne nebezpečně stírat. Co se stane, když se duchové přestanou držet v ústraní a
Když mrtví promluví, není úniku. Na Netflix míří mrazivý horor podle skutečných nočních můr

Když mrtví promluví, není úniku. Na Netflix míří mrazivý horor podle skutečných nočních můr

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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