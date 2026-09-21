Když mrtví promluví, není úniku. Na Netflix míří mrazivý horor podle skutečných nočních můr

Žádný horor plný klasických lekaček, ale hrůza každodenního života
Za
argentinskou nadpřirozenou hororovou minisérií Mí nešťastní mrtví stojí Pablo Larraín, režisér filmů No, Jackie a Maria. Příběh čtyřdílné novinky vychází ze stejnojmenné povídky uznávané argentinské spisovatelky Mariany Enriquez, přičemž do něj tvůrci zakomponovali také motivy a postavy z jejích dalších děl. Výsledkem není klasický horor spoléhající na laciné lekačky, ale znepokojivý příběh, v němž se nadpřirozeno přirozeně prolíná s tématy násilí, chudoby, samoty a společenských rozdílů.
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Podle Larraína se navíc ta největší hrůza nemusí ukrývat v přízracích, ale přímo v našem každodenním životě.
„Život může být někdy opravdu děsivý a samotná realita dokáže vyvolat čistou paniku. Každodenní život je plný okamžiků hrůzy. Tiché, nenápadné hrůzy, která pramení z věcí, jež máme neustále nablízku, a právě proto mohou být tím největším nebezpečím,“ uvedl režisér v rozhovoru pro Netflix. Foto: Pablo Larraín / Netflix Duchové, kteří nepřišli jen strašit
Minisérie Mí nešťastní mrtví sleduje Emu, šedesátiletou lékařku, která právě odešla do důchodu. Pochází z rodiny, v níž se po ženské linii dědí poněkud neobvyklý dar. Dokáže vidět a slyšet mrtvé. Za celý život si na jejich přítomnost zvykla natolik, že ji už jen tak něco nerozhodí. Duchy nevnímá jako děsivá zjevení, před kterými je třeba utíkat, ale spíš jako bytosti, které po sobě zanechaly něco nevyřešeného. Ema se proto nesnaží jejich svět měnit ani jim zasahovat do života. Chce s nimi jednoduše žít v tichém a pokojném soužití. Foto: Pablo Larraín / Netflix
Jenže Eminu pracně vybudovanou rovnováhu naruší hned dvě věci. Po smrti její matky se do jejího života vrací bolest a vzpomínky, před nimiž se jen těžko schovává. A aby toho nebylo málo, nastěhuje se k ní neteř Julie, která zdědila stejnou schopnost. Jenže zatímco Ema se naučila mrtvé spíše ignorovat, Julie se jich rozhodně nebojí. Naopak se jim snaží naslouchat, konfrontovat je a především řešit to, co je drží mezi živými. Její přístup tak může odemknout dveře, které Ema celé roky raději nechávala zavřené.
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A pak přijde brutální vražda tří teenagerů v chudé čtvrti Piedrabuena na okraji Buenos Aires. Tragédie naruší křehkou hranici mezi světem živých a mrtvých a Emin problém rázem přestává být pouze její. Přítomnost duchů se začne šířit celým sousedstvím a mrtví se ozývají stále hlasitěji. Ema tak musí čelit nejen vlastnímu smutku a bolestivé minulosti, ale také síle, kterou už nedokáže držet pod kontrolou. Protože když se jednou mrtví rozhodnou promluvit, nemusí být vůbec snadné je znovu umlčet.
Kdy minisérie Mí nešťastní mrtví vyjde na Netflixu?
V hlavních rolích
hororové novinky se představí Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner a Carolina Álvarez. Minisérie už měla premiéru během festivalu v San Sebastiánu, kde byla uvedena ve formátu celovečerního filmu. Vzhledem k tomu, že příběh vychází z uzavřené literární předlohy, nelze předpokládat možné pokračování novinky.
Na Netflix čtyři díly nadpřirozeného hororu Mí nešťastní mrtví vstoupí už 24. září. Foto: Pablo Larraín / Netflix Foto: Pablo Larraín / Netflix Zdroje: About.Netflix, Variety, Deadline