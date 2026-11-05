Když mi zbydou bílky, dělám tyto luxusní pusinkové „Mňam mňam“ řezy se Salko krémem – chutnají opravdu dokonale

Zbyly vám po pečení bílky a nevíte, co s nimi? Místo další várky pusinek z nich můžete připravit křehký ořechový dezert s kakaovými pusinkami. Tenké pláty z bílkového sněhu, mletých vlašských ořechů a kakaa se prokládají krémem z mascarpone, kondenzovaného mléka a šlehačky. Nastrouhaná hořká čokoláda dodá sladkému moučníku výraznější chuť.
Mascarpone pochází z italské Lombardie a proslavilo se především v dezertu tiramisu. Má hladkou konzistenci a jemnou mléčnou chuť, díky které se dobře hodí do sladkých krémů. V tomto receptu se spojuje s kondenzovaným mlékem a šlehačkou, které mu dodávají jemnost a plnější chuť. Kakao, vlašské ořechy a hořká čokoláda pak sladký krém příjemně doplňují.
Vlašské ořechy se vyplatí před použitím krátce opražit, protože se tím zvýrazní jejich chuť i vůně. S kakaem a čokoládou tvoří osvědčenou kombinaci, která se k jemnému krému dobře hodí. Dezert můžete připravit na rodinnou oslavu, narozeniny nebo jen na neděli ke kávě. Zároveň při jeho přípravě zužitkujete bílky, které vám zůstaly z předchozího pečení.
Hotový dezert nechte několik hodin odležet v lednici, aby krém zpevnil a jednotlivé vrstvy se při krájení nerozjížděly. Na řezu vynikne střídání kakaových korpusů a světlého krému. Povrch můžete jednoduše posypat nastrouhanou hořkou čokoládou nebo nasekanými vlašskými ořechy. Příprava tak nevyžaduje složité zdobení a výsledkem je poctivý domácí moučník, který se hodí pro všední den i slavnostnější příležitost.
Bílky nalijte do čisté a suché mísy a přidejte špetku soli. Začněte je šlehat a jakmile se začne tvořit pěna, postupně ve 3 dávkách přisypávejte cukr. Šlehejte dál, dokud nevznikne pevný, lesklý sníh, ve kterém se cukr co nejlépe rozpustí.
Vlašské ořechy nejprve opražte nasucho na pánvi nebo v troubě a nechte je vychladnout. Poté je jemně umelte a promíchejte s kakaem. Ořechovou směs opatrně zapracujte do sněhu stěrkou, aby zůstal co nejvíce nadýchaný.
Troubu předehřejte na 180 °C a 2 plechy vyložte pečicím papírem. Ořechovou směs rozdělte na 2 stejné části a každou rozetřete na samostatný plech do rovnoměrné vrstvy. Oba pláty upečte postupně, každý přibližně 15 minut, přičemž průběžně sledujte, aby povrch příliš neztmavl.
Upečené pláty nechte vychladnout na plechu a potom je opatrně oddělte od pečicího papíru. Zarovnejte jejich okraje a každý plát rozřízněte na 2 stejné části. Získáte tak 4 korpusové vrstvy, které nechte zcela vychladnout, než na ně nanesete krém.
Mascarpone vyjměte z lednice až těsně před přípravou krému a krátce ho promíchejte s kondenzovaným mlékem. V jiné míse vyšlehejte dobře vychlazenou smetanu do pevné šlehačky. Tu potom opatrně vmíchejte do mascarpone, aby krém zůstal lehký a nadýchaný.
První korpus položte na podnos a rovnoměrně ho potřete čtvrtinou krému. Posypte ho částí nastrouhané hořké čokolády a přiklopte druhým plátem. Stejným způsobem pokračujte i u dalších vrstev, přičemž si část krému ponechte na horní plát.
Poslední vrstvu potřete zbylým krémem a povrch posypte nastrouhanou hořkou čokoládou. Podle chuti můžete přidat také nasekané vlašské ořechy. Hotový dort uložte alespoň na několik hodin do lednice, aby krém zpevnil a jednotlivé vrstvy se při krájení nerozjížděly.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová