Když mě nikdo nekoupí, tak budu hrát v Lyonu, řekl s humorem Šulc. Tým z Premier League by odmítal těžko

Když mě nikdo nekoupí, tak budu hrát v Lyonu, řekl s humorem Šulc. Tým z Premier League by odmítal těžkoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když mě nikdo nekoupí, tak budu hrát v Lyonu, řekl s humorem Šulc. Tým z Premier League by odmítal těžkoZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 13.10.2026 08:54
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