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Když mě nikdo nekoupí, tak budu hrát v Lyonu, řekl s humorem Šulc. Tým z Premier League by odmítal těžko

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Jeho první sezona v barvách francouzského Lyonu dopadla na výbornou, ale v závěru se objevily zdravotní potíže. V českém národním výběru se Pavel Šulc v posledních měsících hledá, v Ligue 1 se stále těší přízni francouzských fanoušků, i když jeho jméno bylo v létě spojováno s přestupem.
Když mě nikdo nekoupí, tak budu hrát v Lyonu, řekl s humorem Šulc. Tým z Premier League by odmítal těžko

Když mě nikdo nekoupí, tak budu hrát v Lyonu, řekl s humorem Šulc. Tým z Premier League by odmítal těžko

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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