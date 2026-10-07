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Když matku uprostřed noci probudil pes, věděla, že se něco stalo. Nečekala však, že to synovi zachrání život

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Jedi je roztomilý 4letý labrador. Je také strážným psem 7letého chlapce s cukrovkou, kterého hlídá každý den. Jedné noci si ale pes všiml, že s jeho mladým pánem není něco v pořádku. Jedné noci Jedi [...]...
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Pxhere
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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