Když mamka upeče na oslavu tyto karamelové řezy, jsme schopní se poprat o poslední kousek – jsou dokonalé. Mňam

Když se na stole objeví vysoké řezy s několika barevnými vrstvami, málokdo se spokojí jen s malým kouskem. Právě takové moučníky mají své místo při rodinných oslavách, nedělních návštěvách i svátečních setkáních, kdy chceme nabídnout něco slavnostnějšího než obyčejnou buchtu na plech. Vrstvené dezerty se v domácím cukrářství těší oblibě už po generace. Jejich kouzlo spočívá v kombinování různých chutí a struktur, díky kterým každé sousto přináší trochu jiný zážitek.
Výraznou roli v tomto dezertu hrají vlašské ořechy. V české kuchyni mají dlouhou tradici, především při přípravě vánočního cukroví, závinů, bábovek a slavnostních moučníků. Jejich lehce nahořklá, máslová chuť dobře doplňuje sladké krémy a karamelové náplně. Když se ořechy spojí se sněhovou vrstvou, přidají dezertu nejen charakteristickou chuť, ale také příjemnou křupavost. Právě tento kontrast odlišuje vrstevnaté řezy od moučníků, v nichž převládá pouze jemné těsto a krém.
Důležitá je také rybízová marmeláda, která do sladké kombinace vnáší ovocnou svěžest. Rybíz svou přirozenou kyselostí vyvažuje karamelový krém a zabraňuje tomu, aby výsledná chuť působila příliš těžce. Pokud máte rádi výraznější ovocný tón, sáhněte po kyselejší marmeládě. Vlašské ořechy můžete předem krátce opražit nasucho, jejich aroma tím ještě zesílí. Takový dezert se nejlépe hodí k černé kávě nebo neslazenému čaji, které nechají vyniknout jeho sladkým i lehce nakyslým tónům.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku s práškem do pečiva a přidejte vanilkový i moučkový cukr. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky, žloutky a zakysanou smetanu. Rychle vypracujte hladké těsto, rozdělte ho na 2 větší a 2 menší části, větší uložte do lednice a menší dejte do mrazničky.
Připravte si plech o rozměrech přibližně 25 × 35 cm a vyložte ho pečicím papírem. Větší část těsta rozválejte a rovnoměrně rozprostřete po celé ploše plechu. Povrch potřete polovinou rybízové marmelády a posypte polovinou nahrubo nasekaných vlašských ořechů.
Ze 3 bílků vyšlehejte pevný sníh a postupně do něj zašlehejte 1/2 hrnku krupicového cukru. Poté přidejte 1 lžíci octa a 2 lžíce malinového prášku a krátce prošlehejte. Hotový sníh rovnoměrně rozetřete na vrstvu marmelády a ořechů, aby pokryl celý korpus.
Menší část zmrazeného těsta nastrouhejte na hrubém struhadle přímo na sněhovou vrstvu. Snažte se těsto rozdělit rovnoměrně, ale jednotlivé kousky nemusí být dokonale stejné. Plech vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 30 minut, dokud povrch lehce nezezlátne.
Stejným způsobem připravte druhý korpus ze zbývajících surovin. Použijte druhou větší část těsta, zbytek rybízové marmelády a vlašských ořechů, další 3 bílky, 1/2 hrnku krupicového cukru, 1 lžíci octa a 2 lžíce malinového prášku. Navrch nastrouhejte druhou menší část zmrazeného těsta a pečte přibližně 30 minut při 180 °C. Oba upečené korpusy nechte zcela vychladnout.
Z mléka a pudinkového prášku uvařte hustý pudink podle návodu na obalu, tentokrát bez přidání cukru. Povrch pudinku zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se dotýkala jeho povrchu, a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Máslo vyndejte z lednice včas, aby změklo a mělo při přípravě krému podobnou teplotu jako pudink.
Změklé máslo vyšlehejte do světlé pěny a postupně do něj po lžících zašlehávejte vychladlý pudink. Nakonec přidejte karamelové Salko nebo hotový karamelový krém a vše vyšlehejte do hladké, nadýchané konzistence. Krém by měl být pevný, aby po naplnění dobře držel mezi oběma korpusy.
Vychladlý korpus položte na rovnou podložku a rovnoměrně na něj rozetřete připravený karamelový krém. Opatrně přiklopte druhým korpusem a lehce ho přitlačte, aby vrstvy dobře přilnuly. Dezert uložte do lednice nejméně na 12 hodin, ideálně přes noc, aby krém zpevnil a korpusy se při krájení nerozpadaly.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová