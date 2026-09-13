Když mají přijít kamarádi na návštěvu, vždy dělám tento slaný koláč – je do 10 minut v troubě a chutná úplně všemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když mají přijít kamarádi na návštěvu, vždy dělám tento slaný koláč – je do 10 minut v troubě a chutná úplně všem
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