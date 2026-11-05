Když má přijít návštěva, dělám tyto éclairy s vanilkovým krémem a šlehačkou. Chutnají jako z cukrárny, ale jsou neskutečně snadné

Kdo někdy ochutnal pravý francouzský éclair, ví, že u jednoho kousku se často nezůstane. Podlouhlý zákusek z odpalovaného těsta s jemným krémem a čokoládovou polevou patří k tomu nejznámějšímu, co francouzské cukrářství nabízí. Doma si můžete připravit podobnou dobrotu s vanilkovým krémem a šlehačkou. Nejvíc se hodí ke kávě, ale ostudu neudělá ani na slavnostním stole.
Éclairy se ve Francii začaly prosazovat v 19. století. Jejich předchůdci nesli název pain à la duchesse a postupně se proměnili v podlouhlé zákusky, jaké známe dnes. Francouzské slovo éclair znamená blesk. Často se říká, že název vznikl proto, že se zákusek sní tak rychle. Přesný původ pojmenování ale není doložený. Jisté je, že si éclairy získaly místo v cukrárnách po celém světě a jejich náplně se dnes připravují v mnoha podobách.
Odpalované těsto může na první pohled působit trochu náročně, ale při dodržení správného postupu se ho nemusíte obávat. Nejdříve se mouka provaří s vodou a tukem, potom se do směsi postupně zapracují vejce. V troubě těsto nabude a uvnitř zůstane duté místo, které se po upečení naplní krémem. Ze stejného těsta se pečou také věnečky a větrníky. Důležité je nechat korpusy dobře propéct a během pečení neotvírat troubu, jinak by mohly spadnout.
Vanilkový krém se šlehačkou vytvoří jemnou náplň, kterou příjemně doplní čokoládová poleva. Korpusy si můžete připravit den předem, ale s plněním počkejte až na den podávání. Vlhkost z krému totiž postupně změkčuje těsto. Naplněné éclairy uchovávejte v lednici a podávejte vychlazené. Na slavnostní příležitost je můžete ozdobit ještě několika hoblinkami čokolády.
Do hrnce nalijte vodu, přidejte máslo a špetku soli. Směs zahřívejte, dokud se máslo nerozpustí a voda nezačne vařit. Hrnec odstavte z plotny, najednou vsypte mouku a důkladně promíchejte.
Hrnec vraťte na mírný oheň a těsto za stálého míchání odpalujte, dokud se nezačne odlepovat od stěn a na dně se nevytvoří tenký povlak. Poté ho přendejte do mísy a nechte zchladnout do vlažna. Do těsta postupně zapracujte vejce, vždy jedno po druhém, aby vznikla hladká a lesklá hmota.
Troubu předehřejte na 175 °C a plech vyložte pečicím papírem. Těsto naplňte do cukrářského sáčku s větší špičkou a vytlačte podlouhlé proužky s dostatečnými rozestupy. Pečte přibližně 35–40 minut dozlatova a během prvních 30 minut troubu neotvírejte, aby těsto nespadlo.
Mezitím připravte vanilkový krém. Mléko zahřejte v hrnci těsně pod bod varu a v míse promíchejte žloutky s cukrem, moukou a špetkou soli. Za stálého míchání přilijte část horkého mléka, směs přelijte zpět do hrnce a za stálého míchání vařte, dokud nezhoustne.
Krém odstavte z plotny a vmíchejte vanilkový extrakt. Přendejte ho do misky a povrch zakryjte potravinářskou fólií přímo na krému, aby se nevytvořil škraloup. Nechte ho vychladnout a poté uložte do chladničky.
Dobře vychlazenou smetanu vyšlehejte do pevné konzistence a podle chuti přidejte moučkový cukr. Na čokoládovou polevu nasekejte čokoládu, zalijte ji zahřátou smetanou a nechte krátce stát. Poté směs promíchejte dohladka a nechte mírně zchladnout.
Vychladlé éclairy podélně rozřízněte ostrým nožem. Spodní části naplňte vanilkovým krémem a přidejte vrstvu šlehačky. Přiklopte horními díly a povrch přelijte čokoládovou polevou.
Hotové éclairy uložte do chladničky, aby poleva ztuhla a náplň se zpevnila. Podávejte je vychlazené, nejlépe v den naplnění, kdy má těsto nejpříjemnější strukturu. Do podávání je uchovávejte v chladničce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová