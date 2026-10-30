Když má přijít návštěva, dělám tuto pusinkovou roládu – je snadná, vždycky se povede a vypadá i chutná jak od profesionální cukrářky

Když se roláda rozkrojí, objeví se na řezu několik vrstev, které spolu fungují trochu jinak než u klasických piškotových moučníků. Křehký sněhový korpus se při pečení na povrchu lehce zatáhne, uvnitř zůstane jemnější a mezi ním se ukrývá hladký vanilkový krém a výrazná malinová vrstva. Sladkost pusinky příjemně vyvažuje nakyslost malin, takže výsledkem není těžký dezert, ale svěží moučník, který se hodí ke kávě i na slavnostnější stůl.
Pusinky mají v evropské cukrařině dlouhou tradici a jejich přesný původ není úplně jednoznačný. Za jednu z prvních známých podob se považují šlehané bílky s cukrem, které se v 17. století objevovaly v evropských kuchařských knihách. Postupně se z nich staly drobné pusinky, korpusy, ozdoby na dorty i základ pro dezerty, jako je pavlova nebo právě sněhové rolády. Kouzlo je přitom stále stejné: z několika běžných surovin vznikne hmota, která se v troubě promění v lehký, křehký a voňavý základ.
Vanilkový krém je v roládě jemnou protiváhou ke křehkému sladkému korpusu a výrazným malinám. Je hladký, sametový a díky vanilce krásně voňavý, takže propojí jednotlivé vrstvy do jednoho celku. Právě jeho jemná chuť nechává vyniknout malinám, zatímco zároveň zjemňuje jejich svěží kyselost. Dobře připravený krém má držet tvar, ale při zakousnutí zůstat měkký a příjemně krémový.
Maliny mají v roládě ještě jednu důležitou úlohu. Nejsou jen ozdobou, ale svou svěží kyselostí vyvažují sladký sněhový korpus a krém. Podle sezony můžete použít čerstvé i mražené maliny, případně ovoce vyměnit za rybíz, borůvky nebo jahody.
Roláda se hodí na narozeniny, rodinné návštěvy, sváteční odpoledne i chvíle, kdy chcete upéct něco trochu jiného než klasickou buchtu. Nejhezčí je čerstvě nakrájená, kdy jsou na řezu dobře vidět světlý korpus, vanilkový krém a malinová vrstva. A právě barevný kontrast malin a jemného krému z ní udělá dezert, který na stole nezůstane bez povšimnutí.
Troubu předehřejte na 180 °C. Z vajec oddělte bílky a žloutky, přičemž bílky použijte na sněhový korpus a žloutky do vanilkového krému. Bílky začněte šlehat a postupně přidávejte cukr, až vznikne pevný a lesklý sníh.
Do sněhu opatrně vmíchejte mandlovou mouku. Směs rozetřete na plech o velikosti přibližně 30 × 20 cm vyložený pečicím papírem a pečte asi 25 minut, dokud povrch lehce nezezlátne. Upečený korpus nechte zchladnout.
Většinu malin dejte do hrnce, přidejte cukr a za občasného míchání je asi 10 minut povařte. Z malin odeberte několik lžic šťávy, rozmíchejte v ní kukuřičný škrob a směs vraťte do hrnce.
Maliny ještě asi 3 minuty povařte, dokud směs nezhoustne. Poté ji odstavte a nechte vychladnout. Několik čerstvých malin si nechte stranou na ozdobení hotové rolády.
Žloutky vyšlehejte s cukrem do světlé směsi a vmíchejte hladkou mouku. Mléko zahřejte s podélně rozříznutým vanilkovým luskem a jeho semínky, potom ho za stálého míchání postupně přilévejte ke žloutkové směsi.
Směs vraťte do hrnce a za stálého míchání zahřívejte, dokud krém nezhoustne. Hotový krém přendejte do misky a povrch zakryjte potravinářskou fólií, aby se nevytvořil škraloup. Nechte ho vychladnout.
Vychladlý korpus opatrně překlopte na čistý pečicí papír posypaný moučkovým cukrem a stáhněte původní papír. Povrch potřete vanilkovým krémem a rovnoměrně na něj rozetřete malinovou vrstvu.
Korpus pomocí pečicího papíru opatrně stočte do rolády. Nechte ji krátce odležet v chladu, potom ji posypte moučkovým cukrem a ozdobte čerstvými malinami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová