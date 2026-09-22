Když má přijít návštěva, dělám tento slaný koláč s kuřetem a hermelínem – každý, kdo ho ochutná, prosí okamžitě i o recept

Když se v lese objeví první lišky, je škoda nechat je skončit pokaždé jen na pánvi s máslem. Jejich výrazná vůně a lehce zemitá chuť si totiž skvěle rozumí s kuřecím masem a právě z této kombinace může vzniknout vydatný slaný koláč. Křehké máslové těsto vytvoří pevný základ, uvnitř kterého se spojí šťavnaté kuře, zlatavé lišky a jemná smetanová náplň. Navrch přijdou kousky hermelínu, které se při pečení krásně rozpustí a dodají koláči krémovou strukturu. Výsledkem je voňavé jídlo, které působí trochu slavnostně, ale stále má příjemně domácí charakter.
Lišky mají výraznou chuť, která dokáže v jídle dobře vyniknout i bez velkého množství koření. Kuře je naopak jemné a nechává prostor houbám, zatímco hermelín přidává plnější chuť a příjemnou krémovost. Zakysaná smetana s vejci všechny suroviny spojí do vláčné náplně, která po upečení drží tvar, ale neztratí svou jemnost. Právě tahle kombinace je důvodem, proč koláč nepůsobí těžce ani přes to, že je opravdu sytý.
Velkou výhodou je také jeho univerzálnost. Můžete ho podávat ještě teplý, kdy je hermelín krásně měkký a náplň vláčná, ale dobře chutná i po vychladnutí. Hodí se proto nejen k večeři, ale také jako svačina do práce nebo jídlo na návštěvu, kde ho stačí nakrájet na menší kousky. K němu úplně postačí jednoduchý zelený salát, který osvěží každé sousto.
Pokud máte lišek méně, můžete jejich množství doplnit žampiony, ale část lišek bych v receptu určitě ponechala kvůli jejich typické chuti. Hermelín lze podle obliby nahradit jiným měkkým zrajícím sýrem, například camembertem. Zajímavou obměnou je také přidání čerstvého tymiánu, který se ke kuřeti i houbám přirozeně hodí.
Do mísy nasypte hladkou mouku a sůl. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky, žloutek a studenou vodu. Rychle vypracujte křehké těsto, jen dokud se všechny suroviny nespojí.
Z těsta vytvarujte kouli a lehce ji zploštěte. Zabalte ho do potravinové fólie a dejte na 30 minut do lednice. Chlazení pomůže těstu udržet si při pečení křehkou strukturu.
Mezitím připravte náplň. Kuřecí prsa očistěte a nakrájejte na malé kostičky, osolte a opepřete. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, lišky důkladně očistěte a větší houby případně překrojte.
Na pánvi rozehřejte trochu oleje a orestujte cibuli dozlatova. Přidejte kuřecí maso a opékejte ho, dokud nebude ze všech stran zlatavé a uvnitř propečené. Podle chuti přidejte sůl a pepř.
K masu přidejte lišky a několik minut je společně opékejte. Počkejte, až houby změknou a z pánve se odpaří přebytečná tekutina. Hotovou náplň odstavte a nechte krátce vychladnout.
Vychlazené těsto rozválejte a vložte do formy. Těstem vyložte dno i boky a dno několikrát propíchejte vidličkou. Korpus vložte do trouby předehřáté na 180 °C a předpečte 12–15 minut, dokud lehce nezezlátne.
V míse smíchejte zakysanou smetanu s vejci. Přidejte sušenou petrželku, sůl a čerstvě mletý černý pepř a vše promíchejte do hladké směsi. S množstvím soli zacházejte opatrně, protože slanost dodá také hermelín.
Na předpečený korpus rozprostřete kuřecí směs s liškami. Hermelín nakrájejte na plátky nebo menší kousky a rovnoměrně ho rozložte na náplň. Nakonec vše zalijte připravenou smetanovou směsí.
Koláč vraťte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte přibližně 30–35 minut, dokud náplň neztuhne a povrch lehce nezezlátne. Po upečení nechte koláč několik minut odpočinout, aby se náplň ustálila a při krájení dobře držela.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová