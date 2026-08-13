Když má přijet návštěva, vždy peču tyto mandličkové řezy – neodolá jim nikdo. Recept na ně si 100 % zapište

Mandlové řezy s krémem a sněhovou čepicí představují naprostý vrchol elegance a dokonalého chuťového zážitku. Zapomeňte na obyčejné piškotové buchty s pudinkem! V tomto svátečním moučníku se potkávají nadýchané piškotové pláty s jemným mandlovým krémem zjemněným nadýchanou šlehačkou, pravým marcipánem a křehkou vrstvou sněhové pusinky, kterou na povrchu zdobí křupavé opražené mandlové lupínky.
Tento typ vrstveného moučníku s nadýchaným bílkovým sněhem a ořechy má své hluboké kořeny v tradiční skandinávské a německé cukrařině. V Norsku je velmi podobný dezert hrdě nazýván Kvæfjordkake a místní ho zcela oficiálně považují za vůbec nejlepší dort na světě. Není se čemu divit – spojení jemného vaječného krému, marcipánu a lehoučké sněhové pusinky je prověřeno generacemi zkušených pekařek. Z nutričního hlediska nabízí mandle vydatnou porci zdravých tuků, hořčíku a vitamínu E, zatímco poctivý vaječný krém dodá tělu poctivou dávku bílkovin pro dokonalou odpolední energii.
Na tomto svátečním receptu je skvělá především jeho chuťová variabilita. Základní mandlový krém můžete hravě ozvláštnit přidáním kapky kvalitního mandlového likéru Amaretto nebo trošky čerstvě nastrouhané pomerančové kůry pro osvěžující nádech. Pokud máte rádi ovocné akcenty, báječně funguje lehká vrstva kyselkavého malinového či rybízového džemu potřená přímo pod krémem, která dokonale vyváží sladkost sněhové vrstvy. Řezy chutnají absolutně nejlépe po rozležení v lednici, kdy krém jemně zvláční piškotové pláty a celá skladba chutí splyne v neuvěřitelně lahodný celek.
Troubu předehřejte na 180 °C. Dva plechy nebo dvě stejně velké formy o rozměrech přibližně 20 × 30 cm vyložte pečicím papírem. Pokud máte jen jednu formu, upečte jednotlivé pláty postupně.
Změklé máslo vyšlehejte s cukrem do světlé nadýchané pěny. Postupně zašlehejte žloutky a poté přilijte mléko. Nakonec přisypte prosátou mouku, bramborový škrob a prášek do pečiva. V jiné míse vyšlehejte bílky do pevného sněhu a opatrně je stěrkou zapracujte do těsta, aby zůstalo co nejvíce nadýchané.
Těsto rozdělte na dvě stejné části a rovnoměrně rozetřete do připravených forem. Bílky určené na sněhovou vrstvu vyšlehejte s cukrem do pevného lesklého sněhu. Sníh rozdělte na oba pláty těsta. Jeden plát posypte mandlovými lupínky, druhý nechte bez posypu.
Oba pláty pečte 25–30 minut dozlatova. Po upečení je nechte úplně vychladnout. Během chladnutí bude pusinková vrstva krásně křehká a bude se lépe krájet.
Do hrnce nalijte 400 ml mléka, přidejte cukr a jemně mleté mandle. Přiveďte téměř k varu. Ve zbývajícím mléce rozmíchejte žloutky, bramborový škrob a hladkou mouku. Směs za stálého míchání vlijte do horkého mléka a vařte několik minut, dokud nevznikne hustý pudink. Přikryjte ho potravinářskou fólií přímo na povrchu a nechte zcela vychladnout.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha. Do vychladlého mandlového základu vmíchejte najemno nastrouhaný marcipán a mandlový extrakt. Nakonec po částech opatrně zapracujte vyšlehanou smetanu.
Na tác nebo do formy položte plát bez mandlových lupínků. Rovnoměrně na něj rozetřete celý mandlový krém a přikryjte druhým plátem s pusinkou a mandlemi. Lehce přitlačte a uložte alespoň na 4 hodiny do lednice, ideálně přes noc.
Mandlové řezy s jemným krémem a sněhovou čepicí krájejte ostrým pilkovým nožem, aby se křehká pusinka nelámala. Podávejte dobře vychlazené ke kávě nebo čaji. Druhý den jsou ještě lepší, protože se krém krásně propojí s těstem a moučník získá dokonale vyváženou chuť.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová