Když jsem uvařila tyto dýňové knedlíčky s žampionovou omáčkou, u stolu se ozývalo jen spokojené mlaskání

Na podzim se dýně objevuje v polévkách, koláčích i pečených zeleninových směsích. Málokdo ji ale zkusí přidat do bramborového těsta. Dýňové knedlíčky se žampionovou omáčkou jsou příjemnou změnou pro dny, kdy máte chuť na něco domácího, ale nechcete znovu vařit stejné jídlo. A pokud vám na kuchyňské lince zůstala část dýně z předchozího vaření, máte další důvod tento recept vyzkoušet.
Inspirací jsou tradiční slezské knedlíky, kterým se v Polsku říká kluski śląskie. Připravují se z vařených brambor a bramborového škrobu. Poznáte je podle kulatého tvaru s důlkem uprostřed. Ten není jen na ozdobu, ale pomáhá zachytit omáčku, se kterou se knedlíky obvykle podávají. Přidáním dýně vznikne barevnější obměna této regionální speciality.
Dýně Hokkaido má jednu praktickou výhodu. Její slupka při tepelné úpravě změkne, takže ji nemusíte loupat. Dužina má jemně nasládlou chuť a krásnou oranžovou barvu. Do bramborového těsta se hodí také proto, že po upečení získá výraznější chuť a neobsahuje tolik vody jako při vaření. Díky tomu se s těstem lépe pracuje.
K omáčce můžete použít běžné bílé žampiony, ale pokud seženete hnědé, dejte jim přednost. Mají výraznější houbovou chuť, která se dobře doplňuje se smetanou a česnekem. Hotové jídlo posypte čerstvou petrželkou a podávejte rovnou z pánve. Knedlíčky si můžete připravit také do zásoby a zamrazit je na některý z dalších pracovních dnů.
Troubu předehřejte na 200 °C. Dýni omyjte, rozkrojte, odstraňte semínka a nakrájejte na menší kostky i se slupkou. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem, pokapejte 3 lžícemi oleje a pečte přibližně 25 minut doměkka. Upečenou dýni nechte krátce vychladnout a rozmixujte na hladké pyré.
Brambory oloupejte, nakrájejte na stejně velké kusy a vložte do hrnce s vodou. Vařte je přibližně 20 minut, dokud nebudou měkké, poté je důkladně sceďte a nechte odpařit přebytečnou vlhkost. Ještě teplé brambory prolisujte nebo rozmačkejte na jemnou kaši bez hrudek a nechte mírně vychladnout.
Prolisované brambory smíchejte s vychladlým dýňovým pyré a 1 lžičkou soli. Přisypte 200 g bramborového škrobu a rukama vše krátce propracujte, aby vzniklo měkké a soudržné těsto. Pokud se hmota příliš lepí na ruce nebo nedrží tvar, postupně zapracujte zbývajících 50 g škrobu. Těsto zbytečně dlouho nehněťte, aby knedlíčky po uvaření neztratily jemnou konzistenci.
Z připraveného těsta odebírejte menší kousky a v dlaních z nich tvarujte kulaté knedlíčky o průměru přibližně 3–4 cm. Do středu každého kousku udělejte palcem mělký důlek, ve kterém se později zachytí omáčka. Hotové knedlíčky pokládejte na pracovní plochu lehce posypanou bramborovým škrobem, aby se nepřilepily.
Žampiony očistěte a nakrájejte na plátky, cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Ve větší pánvi rozehřejte máslo společně se 2 lžícemi oleje a cibuli opékejte přibližně 3 minuty dosklovata. Přidejte žampiony a pokračujte v opékání dalších 5 minut, dokud se neodpaří většina uvolněné vody a houby lehce nezezlátnou.
K opečeným žampionům přidejte prolisovaný česnek a rajčatový protlak. Za stálého míchání vše krátce, přibližně 1 minutu, orestujte a poté přilijte 150 ml zeleninového vývaru a 150 ml smetany ke šlehání. Omáčku osolte, opepřete a nechte na mírném ohni přibližně 6 minut probublávat, dokud lehce nezhoustne. Podle potřeby ji můžete zředit malým množstvím vývaru.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství vody a přidejte 1 lžičku soli. Knedlíčky opatrně vložte do mírně vroucí vody a vařte je přibližně 3–5 minut od vyplavání na hladinu, podle jejich velikosti. Vařte je raději po dávkách, aby měly dostatek prostoru a neslepily se.
Uvařené dýňové knedlíčky rozdělte na jednotlivé talíře důlkem nahoru a přelijte je teplou žampionovou omáčkou tak, aby se zachytila i v jejich středu. Povrch posypte čerstvě nasekanou petrželkou a podle chuti přidejte trochu mletého černého pepře. Podávejte ihned jako samostatný bezmasý oběd, který můžete doplnit salátem z čerstvé zeleniny nebo nakládanou červenou řepou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová