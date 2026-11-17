Když se chystá rodinná oslava, většinou přemýšlíme, jaký dort upéct, aby chutnal dětem i dospělým. Čokoládový už všichni znají, ovocný bývá na stole každé léto. Co tentokrát zkusit něco trochu jiného? Sametový red velvet dort s mascarpone má sytě červené těsto, které po rozkrojení odhalí bílé vrstvy krému. A kdo ho ještě neochutnal, možná bude překvapený, že v těstě najde i trochu kakaa.
Red Velvet se proslavil v Americe, kde se podobné dorty pekly už v první polovině 20. století. Slovo velvet znamená samet a odkazuje na jemnou strukturu těsta. Dříve se při pečení používalo přírodní kakao, které mohlo v kombinaci s kyselými surovinami získat načervenalý odstín. Dnešní výrazně červenou barvu však zajišťuje potravinářské barvivo. Podmáslí a zakysaná smetana zase pomáhají udržet těsto vláčné, takže není suché ani po vychlazení.
Mascarpone pochází z italské Lombardie a na rozdíl od běžného tvarohu se vyrábí ze smetany. Díky tomu má vysoký obsah tuku, jemnou chuť a hustou, krémovou konzistenci. V tomto dortu má důležitou úlohu. Pomáhá šlehačce udržet pevnější tvar, takže se krém mezi jednotlivými vrstvami neroztéká a dort se lépe krájí. Mascarpone má navíc jen mírně nakyslou chuť, která nepřebíjí maliny ani jemné kakaové těsto. Při nákupu vybírejte neochucené mascarpone a před šleháním ho nechte dobře vychladit.
K tomuto dortu se hodí maliny, které svou kyselostí trochu zmírní sladkost krému. Pokud nemáte čerstvé, klidně použijte mražené. Na krém vybírejte mascarpone a smetanu dobře vychlazené, bude se vám s nimi lépe pracovat. Hotový dort nechte několik hodin odpočinout v lednici, ještě lepší bude druhý den. Na narozeninové oslavě ho můžete ozdobit několika čerstvými malinami, ale hezky vypadá i samotný, posypaný drobky červeného korpusu.
Maliny vložte do menšího hrnce, přisypte cukr a zahřívejte na mírném ohni. Za občasného míchání je vařte přibližně 4–5 minut, dokud nepustí šťávu a částečně se nerozpadnou. Bramborový škrob rozmíchejte ve 2 lžících studené vody, přilijte k malinám a krátce povařte, dokud směs nezhoustne. Hotovou malinovou náplň odstavte a nechte zcela vychladnout.
Troubu předehřejte na 175 °C na horní a dolní ohřev. Dortovou formu o průměru 24 cm vyložte na dně pečicím papírem a boky lehce vymažte máslem. Do mísy prosejte hladkou mouku, kakao a prášek do pečiva. Přidejte špetku soli a všechny suché suroviny důkladně promíchejte.
Do druhé mísy vložte změklé máslo a přisypte cukr. Elektrickým šlehačem je šlehejte přibližně 3–4 minuty, dokud nevznikne světlá a nadýchaná směs. Postupně přidávejte vejce, vždy jedno po druhém, a po každém přidání směs krátce prošlehejte.
K máslové směsi přidejte podmáslí, zakysanou smetanu a červené barvivo. Vše krátce promíchejte, aby se barva rovnoměrně rozložila v těstě. Poté po částech zapracujte připravené suché suroviny a míchejte pouze tak dlouho, dokud se nespojí. V malé misce smíchejte jedlou sodu s octem a vzniklou pěnivou směs ihned vmíchejte do těsta.
Připravené červené těsto přelijte do dortové formy a stěrkou uhlaďte povrch. Formu vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 35–40 minut. Propečení zkontrolujte špejlí zapíchnutou do středu korpusu, která musí po vytažení zůstat bez syrového těsta. Upečený korpus nechte několik minut ve formě, poté jej vyjměte a nechte zcela vychladnout na mřížce.
Vychladlému korpusu seřízněte případný vypouklý vršek a odřezky rozdrobte do misky na pozdější ozdobení dortu. Zbývající korpus dlouhým ostrým nožem vodorovně rozkrojte na 2 stejně silné pláty. Při krájení postupujte opatrně, aby se jemné těsto nepotrhalo. Oba pláty ponechte na pracovní ploše připravené k plnění.
Do větší mísy nalijte dobře vychlazenou smetanu ke šlehání a přidejte studené mascarpone. Přisypte moučkový cukr, přidejte vanilkový extrakt a začněte šlehat na nižší rychlost. Postupně rychlost zvyšte a šlehejte přibližně 2–3 minuty, dokud nevznikne pevný a hladký krém. Dávejte pozor, abyste směs nepřešlehali, protože by se mohla začít srážet.
Na dortový podnos položte první červený plát korpusu a rovnoměrně na něj rozetřete polovinu vychladlé malinové náplně. Na maliny opatrně naneste polovinu smetanového krému a stěrkou jej uhlaďte. Přiklopte druhým plátem korpusu a lehce přitlačte, aby vrstvy dobře přiléhaly. Na povrch rozetřete zbývající malinovou náplň a poté zbytek krému.
Povrch dortu ozdobte připravenými drobky červeného korpusu. Část drobků můžete jemně přitisknout také na boky dortu, pokud jste je potřeli tenkou vrstvou krému. Dort vložte do lednice alespoň na 2–3 hodiny, aby krém zpevnil a jednotlivé vrstvy se spojily.
Před podáváním vyjměte dort z lednice a ostrým nožem jej nakrájejte na jednotlivé porce. Pro čisté řezy nůž po každém ukrojení otřete a podle potřeby krátce nahřejte v teplé vodě. Dort podávejte vychlazený, případně jej ozdobte několika čerstvými malinami. Nespotřebované porce uchovávejte zakryté v lednici a spotřebujte ideálně do 2–3 dnů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová