Znáte ty dny, kdy se vám nechce vařit nic složitého, ale obyčejný chleba se sýrem už také nikoho nenadchne. Právě tehdy se hodí mít po ruce recept, který nestojí mnoho času ani peněz a přitom dobře zasytí. Zeleninové kuličky s kuskusem jsou příjemným zpestřením bezmasého jídelníčku. Na povrchu se při smažení krásně opečou, uvnitř zůstanou měkké a díky zelenině mají každé sousto trochu jinou chuť. Dobře si na nich pochutnají i ti, kteří jinak bez masa u oběda příliš dlouho nevydrží.
Kuskus možná znáte hlavně jako přílohu k masu nebo zeleninovým směsím. Jeho příběh ale začal už před staletími v severní Africe, kde ho připravovaly berberské národy. Postupně se rozšířil do dalších zemí a dnes patří k oblíbeným surovinám také v evropských kuchyních. Zajímavé je, že kuskus není obilovina, ale drobná těstovina vyráběná z pšeničné krupice. Právě proto se tak rychle připravuje a snadno přebírá chuť ostatních surovin. V tomto receptu navíc pomáhá spojit zeleninu do kompaktní směsi, takže kuličky dobře drží tvar a jsou příjemně syté.
Kuličky nemusíte podávat pokaždé stejně. Výborně se hodí k česnekovému dipu z bílého jogurtu, ale také k domácí rajčatové omáčce nebo jednoduchému zeleninovému salátu. Pokud chcete recept trochu obměnit, přidejte do směsi zelený hrášek, kukuřici nebo nastrouhanou cuketu. Se špetkou římského kmínu či majoránky získají zase trochu jiný chuťový nádech. Kdo dává přednost lehčí přípravě, může je upéct v troubě, jen je potřeba počítat s méně výrazně křupavým povrchem. Nejlépe chutnají čerstvě připravené, ale můžete je nabídnout i vlažné jako malé pohoštění.
Kuskus nasypte do misky a zalijte přibližně 150 ml vroucí vody nebo zeleninového vývaru. Misku přikryjte talířkem a nechte kuskus asi 5 minut nabobtnat. Poté zrníčka načechrejte vidličkou a nechte úplně vychladnout.
Mezitím připravte zeleninu. Mrkev oloupejte a nastrouhejte nahrubo, papriku zbavte semínek a nakrájejte na malé kostičky. Žampiony očistěte a nakrájejte na drobnější kousky, cibuli oloupejte a nasekejte najemno.
Na pánvi rozehřejte část oleje a přidejte cibuli. Na středním plameni ji opékejte přibližně 3 minuty, dokud nezměkne a nezačne lehce zlátnout. Poté přidejte nakrájené žampiony a restujte, dokud se z nich neodpaří přebytečná voda.
K žampionům přisypte papriku a nastrouhanou mrkev. Vše společně opékejte další 4–5 minut, aby zelenina mírně změkla, ale neztratila úplně svou strukturu. Nakonec přidejte prolisovaný česnek a ještě asi minutu restujte, aby se rozvinula jeho vůně.
Tip: Důkladné odpaření vody ze žampionů a zeleniny je důležité. Příliš mokrá směs by způsobila, že by kuličky špatně držely tvar a při smažení se mohly rozpadat.
Opečenou zeleninu přendejte do mísy a nechte mírně vychladnout. Poté ji krátce a přerušovaně rozmixujte tyčovým mixérem. Směs by neměla být úplně hladká, drobné kousky zeleniny v ní mají zůstat dobře patrné.
K zelenině přidejte vychladlý kuskus, vejce, 2 lžíce strouhanky, sušený kopr, mletou sladkou papriku, sůl a pepř. Vše důkladně promíchejte, aby vznikla kompaktní směs. Pokud je příliš měkká a nedrží pohromadě, přisypte ještě trochu strouhanky.
Tip: Kuskus i zeleninu nechte před smícháním s vejcem vychladnout. Horké suroviny by mohly vejce předčasně srazit.
Z připravené směsi vytvarujte menší kuličky přibližně stejné velikosti. Zbylou strouhanku nasypte na mělký talíř a každou kuličku v ní ze všech stran obalte. Pokud se směs při tvarování lepí, navlhčete si lehce ruce studenou vodou.
Na pánvi rozehřejte olej a kuličky smažte na středním plameni ze všech stran dozlatova, přibližně 3–4 minuty z každé strany podle jejich velikosti. Během smažení s nimi opatrně otáčejte, aby získaly rovnoměrně křupavý povrch. Hotové kuličky přendejte na papírovou utěrku, která odsaje přebytečný tuk.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová