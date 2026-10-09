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Když filmové trháky ožijí: Liberecká radnice zve na večerní filmovou výpravu

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Až se liberecká radnice zahalí ve čtvrtek 22. října do večerního šera, začne se tu psát úplně jiný příběh. Během netradičních prohlídek, které jsou na tento den připraveny, se návštěvníci vydají po stopách filmových scén, které kdysi vznikaly přímo v Liberci.
Když filmové trháky ožijí: Liberecká radnice zve na večerní filmovou výpravu

Když filmové trháky ožijí: Liberecká radnice zve na večerní filmovou výpravu

Zdroj: Matyáš Gál
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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