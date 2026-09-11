Když domov není showroom: Zařiďte ho v duchu slow living

Slow living není pouze módní trend, ale zejména přístup k životu, který se stále častěji promítá také do interiéru. Jeho podstatou je zpomalit, zbavit se zbytečností a vytvořit si doma prostředí, ve kterém se dobře žije. Nejde přitom o dokonale uklizený byt, ani o kopírování konkrétního stylu. Slow living je především o pocitu – o klidu, pohodě a prostoru pro to, co je skutečně důležité.
Slow living je přístup k životu. Zdroj: Electrolux Méně věcí = úspěch
Základem slow living interiéru je střídmost. Domov nemusí být zaplněný dekoracemi, nábytkem ani věcmi, které používáme jen výjimečně – právě naopak. Každý předmět by měl mít svůj smysl a to ať už praktický, nebo citový.
Projděte jednotlivé místnosti a zkuste se zamyslet, co skutečně potřebujete. Věci, které vám neslouží a zároveň k nim nemáte žádný vztah, mohou z domu jednoduše zmizet. Výsledkem nebude prázdný interiér, ale vzdušnější prostor, který působí klidněji.
Zbavte se doma všeho, k čemu nemáte žádné pouto. Zdroj: Home Style Barvy, které uklidňují
Typická slow living paleta je nenápadná a inspirovaná přírodou. Fungují odstíny bílé, krémové, béžové, pískové, světle šedé, hnědé, nebo tlumené zelené. Neznamená to ale, že interiér musí být jednobarevný. Zajímavosti lze dosáhnout kombinací různých textur a materiálů. Béžová stěna, dřevěný nábytek, lněné závěsy a keramické doplňky mohou vytvořit mnohem zajímavější celek než množství výrazných dekorací.
Jemná paleta barev je pro slow living typická. Zdroj: Balakryl Světlo v hlavní roli
Pro atmosféru domova je důležité také osvětlení. Místo jednoho centrálního světla zkuste vytvořit několik menších světelných zdrojů. Stolní lampička, stojací lampa, světlo nad jídelním stolem, či svíčky dokážou večer vytvořit příjemnou a klidnou atmosféru. Velkou roli má také přirozené denní světlo. Pokud je to možné, nechte okna co nejvíce volná a používejte lehké závěsy, které světlo příjemně rozptýlí.
Vsaďte na více zdrojů světla. Zdroj: Aulix lighting Prim hrají přírodní materiály
Slow living si dobře rozumí s přírodou. V interiéru proto najdou své místo dřevo, len, bavlna, vlna, keramika, kámen, nebo proutí. Přírodní materiály dodávají prostoru hřejivost a příjemnou strukturu, která působí nadčasově.
Nemusíte přitom kompletně měnit vybavení. Někdy stačí vyměnit syntetické dekorace za lněné závěsy, přidat dřevěný stolek, keramickou vázu a nebo vlněný přehoz.
Návrat k přírodním materiálům je hlavním tématem. Zdroj: Westwing Součástí domova by měla být příroda
Pokojové rostliny, čerstvé květiny, větvičky ve váze, či bylinky v kuchyni dokážou interiér okamžitě zútulnit. Nemusí jít o velké množství rostlin. Stačí několik promyšleně umístěných kousků.
Podobně fungují i přírodní výhledy. Pokud máte možnost propojit interiér se zahradou, balkonem, nebo terasou, využijte ji. Velká okna, pohodlné posezení venku, nebo jen výhled do zeleně mohou být důležitou součástí klidného domova.
Nezapomeňte vybrat vhodné pokojové rostliny. Zdroj: Unsplash Bydlení, které je příjemné
Slow living není o tom, že interiér bude vypadat jako z katalogu. Jeho smyslem je vytvořit místo, kde se budete cítit dobře. Pohodlná sedačka, měkký koberec, křeslo u okna a nebo také velký jídelní stůl, u kterého se může sejít celá rodina, mají často větší význam než designové doplňky.
Nebojte se proto zařídit si interiér podle vlastního způsobu života. Pokud rádi čtete, vytvořte si čtecí koutek. Pokud trávíte večery společně u stolu, věnujte pozornost právě jídelní části. Slow living začíná tam, kde domov skutečně odpovídá jeho obyvatelům.
Zaměřte se na zónu, která je pro vás nejdůležitější. Zdroj: Natuzzi Italia Zapomeňte na přehnaný úklid
Slow living neznamená, že musíte každý den uklízet celý byt. Důležitější je vytvořit systém, díky kterému se věci snadno vracejí na své místo. Praktické úložné prostory proto mají v tomto stylu velkou roli. Ideální je kombinovat uzavřené skříně a zásuvky s několika otevřenými policemi, na kterých vyniknou oblíbené knihy, keramika, či předměty s osobním významem.
Praktické úložné prostory by měly být uzavřené, i otevřené. Zdroj: Decoland Zdroj: Kapitoly o bydlení a autorský text