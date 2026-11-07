Když chci sklidit pochvalu za oběd, dělám závitky s touto speciální náplní. Chválí mi je dokonce i moje vybíravá snacha

Nedělní oběd se blíží, brambory už se vaří a Vy přemýšlíte, čím tentokrát potěšit rodinu. Klasické řízky má každý rád, ale co kdyby se tentokrát na talíři objevilo něco trochu jiného? Vepřové závitky plněné žampiony a sýrem mají na povrchu zlatavou, křupavou krustu a uvnitř skrývají šťavnaté maso s jemnou houbovou náplní. Když je rozkrojíte, ucítíte vůni osmažené cibulky, žampionů a kopru, který náplni dodává svěží bylinný tón. Právě takové jídlo dokáže proměnit obyčejný oběd v příjemnou chvíli, u které se nikomu nechce odcházet od stolu.
Žampiony patří mezi houby, které si našly pevné místo v českých kuchyních. Jsou dostupné po celý rok, snadno se připravují a jejich jemná chuť se dobře doplňuje s masem i sýrem. Při restování nejprve pustí vodu, a když se tekutina odpaří, jejich chuť se zvýrazní a získá příjemnější, lehce opečený charakter. Proto se vyplatí dopřát jim na pánvi dostatek času.
Důležitou roli hraje také sýr. Při zahřátí změkne, propojí houby s cibulkou a vytvoří náplň, která se při rozkrojení nerozpadá na jednotlivé kousky. Kopr jí dodá jemně kořenitou vůni a příjemně osvěží chuť masa i smaženého obalu. Vepřová kotleta bez kosti je pro závitky praktická, protože se dá naklepat na tenký plátek a dobře se do ní balí náplň. Jen ji nepřipravujte příliš silnou, aby se maso stihlo uvnitř propéct, aniž by trojobal zbytečně tmavnul.
K závitkům se skvěle hodí domácí bramborová kaše, vařené brambory nebo jednoduchý zelný či řepný salát, který vyváží sytost smaženého jídla. Žampiony můžete nahradit lesními houbami, pokud je máte po ruce, náplň pak bude výraznější a voňavější. Sáhnout můžete také po sýru s plnější chutí, například po goudě nebo čedaru, jen počítejte s tím, že výsledek bude o něco výraznější. Až budete závitky balit, nechte u okrajů trochu volného místa a maso pevně srolujte, aby náplň při smažení zbytečně nevytékala. Před obalováním se ujistěte, že houbová směs úplně vychladla – právě tento drobný krok pomůže udržet závitky pěkně pohromadě.
Žampiony očistěte a nakrájejte nadrobno nebo nahrubo nastrouhejte. Cibuli oloupejte a nakrájejte na malé kostičky. Na pánvi rozehřejte máslo, přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět.
K cibuli přidejte nakrájené žampiony, osolte je a opepřete. Restujte je za občasného promíchání, dokud nepustí vodu a tekutina se zcela neodpaří. Hotovou směs odstavte a nechte úplně vychladnout, aby se náplň při plnění dobře zpracovávala.
Plátky vepřové kotlety vložte mezi 2 kusy potravinářské fólie a opatrně je naklepejte na tenčí plátky. Maso z obou stran osolte a opepřete, ale se solí zacházejte střídmě, protože slanost dodá také sýr. Plátky rozložte na pracovní plochu a připravte si vychladlou houbovou náplň.
Sýr nastrouhejte nahrubo a promíchejte ho s vychladlými žampiony a nasekaným koprem. Na každý plátek masa rozprostřete část náplně, ale u okrajů nechte trochu volného místa. Maso pevně srolujte do závitku a zajistěte párátky, aby náplň během obalování a smažení nevytékala.
Do 3 samostatných misek připravte hladkou mouku, rozšlehaná vejce a strouhanku. Každý závitek nejprve obalte v mouce, potom ve vejci a nakonec ve strouhance. Obal jemně přitlačte, aby na mase dobře držel a při smažení vytvořil souvislou zlatavou krustu.
Ve větší pánvi rozehřejte olej na střední teplotu. Závitky vkládejte do pánve a ze všech stran je postupně smažte dozlatova, celkem přibližně 15–20 minut podle jejich velikosti a tloušťky masa. Teplotu udržujte tak, aby obal příliš rychle netmavnul a maso se stihlo důkladně propéct. Před podáváním odstraňte párátka a zkontrolujte, že je maso hotové i uvnitř.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová