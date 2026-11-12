Když chci rodině dopřát poctivý víkendový oběd, vsadím na krkovičku po vizovicku. Úspěch je pokaždé zaručen

Když se venku ochladí a sychravé počasí láká spíše k domácímu pohodlí, přijde vhod pořádný oběd, který zasytí a krásně provoní celou kuchyni. Šťavnatá vepřová krkovice ve sladkokyselé omáčce spojuje chuť masa, švestkových povidel, česneku a koření. Sladkost ovoce příjemně vyvažuje pikantní chilli a jemná kyselost kečupu. Skořice se zázvorem dodávají omáčce hřejivou vůni, díky které se tento pokrm skvěle hodí právě do chladnějších dnů.
Zajímavou surovinou je zde zázvor, který se v kuchyni používá už tisíce let. Pochází z jihovýchodní Asie a postupně se rozšířil do mnoha světových kuchyní. Jeho lehce štiplavá, kořenitá chuť se výborně doplňuje se sladkými povidly a ovocem. V teplé omáčce navíc krásně vynikne, aniž by přehlušil ostatní ingredience. Spolu se skořicí vytváří chuťovou kombinaci, která připomíná zimní kořeněné pokrmy, ale v tomto receptu dostává nečekaně slanou podobu.
Pro přípravu vybírejte krkovici s jemným mramorováním, protože tuk pomáhá udržet maso šťavnaté i při delším pečení. Pokud nemáte čerstvé švestky, použijte mražené, nebo sušené, případně je vynechte a přidejte o něco méně povidel, aby omáčka nebyla příliš sladká. Množství chilli přizpůsobte své chuti a pro výraznější pikantnost přidejte špetku navíc. Krkovici podávejte s bramborovou kaší, vařenými bramborami nebo knedlíky, které dobře zachytí hustou omáčku. Výborným doplňkem bude také salát z kysaného zelí nebo kyselá okurka, jejichž svěžest vyváží sladkokyselou chuť masa.
Vepřovou krkovici nakrájejte na plátky silné přibližně 1 cm. Každý plátek zlehka naklepejte paličkou na maso, aby se rovnoměrněji propekl. Z obou stran maso osolte, opepřete a posypte granulovaným česnekem a sladkou paprikou.
Na větší pánvi rozehřejte trochu oleje nebo sádla. Plátky krkovice postupně opečte z obou stran dozlatova, aby se na povrchu zatáhly a získaly výraznější chuť. Opečené maso přendejte do zapékacího pekáče.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na drobné kostičky. Ve výpeku z masa ji orestujte dozlatova, případně přidejte trochu tuku, pokud je pánev příliš suchá. Nakonec vmíchejte prolisovaný česnek a krátce ho společně s cibulí rozvoňte.
V misce smíchejte kečup, švestková povidla a vodu. Přidejte mletou skořici, zázvor, hřebíček a chilli podle chuti. Vše důkladně promíchejte, aby vznikla hladká omáčka bez hrudek povidel.
Připravenou omáčku přelijte do pánve k orestované cibuli a česneku. Několik minut ji za stálého míchání prohřívejte, dokud se nezačne mírně vařit. Ochutnejte ji a podle potřeby dolaďte solí, pepřem nebo chilli.
Švestky omyjte, vypeckujte a nakrájejte na poloviny nebo čtvrtiny. Přidejte je do omáčky a krátce promíchejte. Směs poté rovnoměrně nalijte na opečené plátky krkovice v zapékacím pekáči.
Tip: Použít můžete i sušené švestky.
Pekáč zakryjte alobalem a vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Maso pečte přibližně 75 minut, aby postupně změklo a nasáklo chuť sladkokyselé omáčky. Poté alobal odstraňte a pokračujte v pečení dalších 15 minut, aby omáčka mírně zhoustla.
Před vyjmutím z trouby zkontrolujte měkkost masa. Pokud ještě není dostatečně křehké, prodlužte pečení o dalších 10–15 minut. Hotovou krkovici nechte několik minut odpočinout a podávejte přelitou švestkovou omáčkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová