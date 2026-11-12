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Když chci rodině dopřát poctivý víkendový oběd, vsadím na krkovičku po vizovicku. Úspěch je pokaždé zaručen

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Zapomeňte na obyčejné plátky masa. Vepřová krkovice v pikantní sladkokyselé omáčce nabídne měkké maso a bohatou šťávu, která se skvěle hodí k bramborové kaši.
Když chci rodině dopřát poctivý víkendový oběd, vsadím na krkovičku po vizovicku. Úspěch je pokaždé zaručen

Když chci rodině dopřát poctivý víkendový oběd, vsadím na krkovičku po vizovicku. Úspěch je pokaždé zaručen

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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