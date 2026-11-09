Když chci ohromit návštěvu, upeču tuto karamelovou střechu. Čokoládový krém z ní dělá naprostou delikatesu

Někdy stačí jediný pohled na domácí moučník a hned víte, že se při jeho přípravě vyplatilo trochu více práce. Karamelová střecha s čokoládovým krémem je přesně takovým dezertem. Na první pohled zaujme neobvyklým tvarem, po rozkrojení odhalí pravidelné vrstvy a při ochutnání potěší kombinací jemného těsta, karamelu a výrazné čokolády.
Základem jsou tenké pečené pláty připravené z jednoduchého těsta s pomerančovou šťávou a kůrou, které mu dodávají příjemnou vůni. Jednotlivé vrstvy se promazávají bohatým krémem, v němž se spojuje zkaramelizovaný cukr s hořkou čokoládou a máslem. Právě spojení karamelové sladkosti a lehce nahořklé čokoládové chuti dává moučníku jeho osobitý charakter.
Moučníky ve tvaru střechy nebo malé chaloupky mají své místo také v domácím cukrářství střední a východní Evropy. Například v Rumunsku se připravují pod názvy Prăjitura Acoperiș nebo Prăjitura Cabană. Přesný původ tohoto typu dezertu není jednoznačně doložen, ale jeho obliba souvisí s tradicí domácích vrstvených moučníků, které se skládají do zajímavých tvarů. Podobné recepty se postupně přizpůsobovaly rodinným zvyklostem a dostupným surovinám.
Střechy se proto pečou v různých podobách. Někde se skládají z kakaových a světlých plátů, jinde se používají sušenky nebo tenké pečené těsto promazávané vanilkovým, pudinkovým či máslovým krémem. Povrch může zdobit čokoládová poleva, kokos, mleté ořechy nebo drobenka. Společným znakem zůstává efektní trojúhelníkový tvar, který se odhalí až při krájení.
Zajímavé je také samotné sestavování této karamelové střechy. Osm tenkých plátů se postupně promaže čokoládovým krémem a nechá přes noc odležet v lednici. Druhý den se vrstvený moučník rozkrájí a jednotlivé části se spojí do charakteristického tvaru střechy. Díky odležení pláty změknou, krém se s nimi propojí a výsledné řezy se dobře krájejí.
Povrch můžete dokončit dvěma způsoby. Mleté ořechy dodají střechám příjemnou křupavost, zatímco kokos nabídne jemnější chuť a hezký kontrast. Nejlépe chutnají dobře vychlazené, když se všechny vrstvy krásně propojí. Jsou ideální na slavnostní stůl, rodinnou oslavu i nedělní posezení u kávy.
Nejprve připravte čokoládový krém, aby měl dostatek času vychladnout. Cukr rozdělte na 4 části a první nasypte do většího kastrolu. Na mírném ohni ho nechte rozpustit a postupně přidávejte další části cukru. Za stálého míchání připravte jantarově zbarvený karamel.
V jiném kastrolu přiveďte mléko k varu. K rozpuštěnému karamelu stáhnutému z ohně přidejte hladkou mouku a důkladně promíchejte. Postupně přilévejte horké mléko a stále míchejte, aby nevznikly hrudky. Kastrol vraťte na mírný oheň a za stálého míchání vařte, dokud krém nezhoustne a nezačne probublávat.
Do horkého krému postupně přidávejte nasekanou čokoládu a máslo nakrájené na menší kousky. Míchejte, dokud se obě suroviny zcela nerozpustí. Přidejte rumovou a kávovou esenci a mleté ořechy. Krém krátce prošlehejte tyčovým mixérem, aby byl hladký a bez hrudek.
Hotový krém přendejte do mísy a jeho povrch zakryjte potravinářskou fólií. Nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu a potom uložte do lednice. Před sestavováním by měl mít dostatečně pevnou, ale stále dobře roztíratelnou konzistenci.
Připravte těsto. Vejce se špetkou soli a cukrem vyšlehejte do světlé nadýchané pěny. Za stálého šlehání postupně přilévejte olej, poté přidejte pomerančovou šťávu a nastrouhanou pomerančovou kůru. Nakonec vmíchejte mléko.
Hladkou mouku promíchejte s jedlou sodou a kypřicím práškem do pečiva. Suchou směs postupně zapracujte do vaječné směsi a vypracujte hladké, měkké těsto. Rozdělte ho na čtyři stejně velké části, ze kterých připravíte osm tenkých plátů.
Každou ze 4 částí těsta rozválejte na tenký plát. Každý plát rozřízněte na 2 stejně velké poloviny, abyste získali celkem 8 plátů. Přeneste je na plech vyložený pečicím papírem a povrch několikrát propíchejte vidličkou.
Troubu předehřejte na 180 °C. Pláty pečte postupně přibližně 3–4 minuty, dokud lehce nezezlátnou. Upečené pláty opatrně přeneste na rovnou plochu a nechte zcela vychladnout.
Na rovnou podložku položte první plát a rovnoměrně ho potřete vrstvou čokoládového krému. Přikryjte druhým plátem, znovu naneste krém a pokračujte stejným způsobem, dokud nespotřebujete všech osm plátů. Poslední horní plát už krémem nepotírejte.
Celý vrstvený moučník opatrně zabalte do potravinářské fólie a uložte přes noc do lednice. Během odležení pláty změknou, krém se s nimi spojí a celý moučník zpevní, takže se bude následující den lépe krájet a tvarovat.
Druhý den vyjměte moučník z lednice a odstraňte fólii. Ostrým nožem zarovnejte okraje a celý vrstvený moučník rozdělte na 2 stejně velké části. S jednotlivými částmi dále pracujte samostatně.
Každou část diagonálně rozřízněte tak, aby vznikly 2 dlouhé trojúhelníkové díly. Otočte je šikmými řeznými stranami k sobě a jednu z nich potřete čokoládovým krémem. Oba díly přiložte k sobě a lehce přitiskněte, aby vytvořily charakteristický tvar střechy.
Stejným způsobem vytvarujte i druhou střechu. Střechy potřete ze všech stran zbývajícím čokoládovým krémem. Jednu posypte mletými ořechy a druhou strouhaným kokosem.
Hotové řezy uložte ještě na chvíli do lednice, aby krém na povrchu zpevnil. Před podáváním je ostrým nožem nakrájejte na jednotlivé porce. Podávejte je vychlazené, aby vynikla jejich vrstvená struktura i chuť čokoládového krému.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová