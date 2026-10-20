Když chci nedělní oběd, který nadchne všechny, sáhnu po plněné vepřové kapse s bramborami. Chutná fantasticky a v mžiku je hotovo

Pokud hledáte nápad na poctivý nedělní oběd, po kterém se u stolu okamžitě zapráší, plněná vepřová kapsa pečená přímo na bramborách představuje naprostou trefu do černého. Šťavnatá vepřová pečeně v sobě ukrývá bohatou náplň ze sýra, křupavých nakládaných okurek, vařených vajec a jemné zakysané smetany. Vše se peče dohromady na jednom pekáči či v remosce spolu s bramborami, sladkou paprikou a rajčaty, díky čemuž brambory během pečení nasáknou veškerou lahodnou šťávu z masa a rozpustitelných surovin.
Plnění vepřového masa nejrůznějšími mozaikovými náplněmi má ve středoevropské kulinářské tradici velmi pevné kořeny. Česká i rakouská kuchyně si odjakživa zakládala na pokrmech z jednoho hrnce či pekáče, kde se maso peklo společně se zeleninou a přílohou. Velkým fenoménem českých domácností se od 50. let minulého století stala elektrická pečicí mísa remoska, která umožnila péct maso neuvěřitelně šťavnaté bez rizika vysušení. Spojení vepřové pečeně se sýrovo-vaječnou náplní a kyselou okurkou pak navíc jemně odkazuje na slavné klasiky, jako je španělský ptáček nebo plněná roláda, ovšem v zjednodušené a přístupnější podobě.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho variabilita a prostor pro vaši vlastní kulinářskou nápaditost. Do sýrové náplně můžete vedle uvařených vajec a pikantních okurek přimíchat například na kostičky nakrájenou anglickou slaninu, orestované žampiony nebo čerstvé bylinky typu hladkolisté petrželky a pažitky. Pikantnější nádech dodá masu trocha dijonské hořčice nebo strouhaného čedaru namísto klasického eidamu. Zeleninový základ pod brambory lze snadno obohatit o nakrájený pórek, proužky cukety nebo snítky čerstvého rozmarýnu, které celou pečeni nádherně provoní.
Oloupané brambory nakrájejte na menší kousky a vložte je do remosky, ve které je ochuťte solí, pepřem a italskými bylinkami.
Poznámka: Množství koření určete na základě vlastní chuti.
K ingrediencím přidejte nakrájenou papriku, rajče a vše polijte rozpuštěným máslem.
Poznámka: Před krájením z papriky odstraňte semeník a z rajčete odstraňte stopku.
Ingredience důkladně promíchejte a pokračujte s přípravou náplně do masa. V misce smíchejte nastrouhaný sýr, nakrájené okurky, vařená vejce, nadrobno nakrájenou cibuli a zakysanou smetanu.
Vepřovou pečeni nakrájejte na plátky, které jemně naklepejte a ochuďte solí, pepřem, mletou sladkou paprikou a oreganem z obou stran.
Tip: Maso naklepávejte přes sáček nebo potravinovou fólii, která zmírní riziko narušení struktury masa a zabrání odstřikování šťávy do okolí.
Každý plátek masa potřete hořčicí a pokryjte plátkem salámu. Polovinu masa pak pokryjte trochou připravené náplně. Všechny naplněné plátky masa přehněte tak, abyste zakryli náplň a okraje masa zafixujte párátky.
Povrch každé kapsy poté ochuťte solí, mletou sladkou paprikou a potřete ho trochou rozpuštěného másla. Maso vyskládejte na brambory do remosky, kterou uzavřete.
Plněné vepřové kapsy s bramborami pečte 45 minut. Následně pokličku z remosky sejměte a maso posypte zbytkem nastrouhaného sýra.
Remosku znovu zakryjte a pokračujte v pečení asi 2–5 minut, dokud se sýr nerozteče a nezezlátne. Před podáváním nechte maso pár minut odpočívat, aby z něj po rozkrojení nevyteklo zbytečně moc šťávy.
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Zdroj receptu: Důchodkyně u plotny
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato