Když chci něco rychlého ke kafíčku, sáhnu po marmeládových sušenkách – křehké, voňavé a tak dobré, že z talíře mizí okamžitěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když chci něco rychlého ke kafíčku, sáhnu po marmeládových sušenkách – křehké, voňavé a tak dobré, že z talíře mizí okamžitě
Článek byl publikován 19.10.2026 05:34
Tento dezert je naprosto božským zážitkem, který se doslova rozplývá na jazyku. Kakaové řezy s banánem...
Tato dokonalá podzimní mňamka je křupavá na povrchu a úžasně jemná uvnitř. Máslová dýně s hermelínem je...
Křupavé bramborové těsto s bohatou náplní, to jsou bramborové řízky plněné šunkou a sýrem. Jsou dokonalou...
Křehké lehké maso, výživná zelenina a křupavý povrch, to je zapečené rybí filé v sýrové peřině. Toto jídlo...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Retro kvíz o pochutinách z ČSSR: Jen starší ročníky mají šanci získat všech 10 bodů
- Hroznový kompot do sklenic je jednoduchý způsob, jak si vychutnat chuť hroznů i mimo jejich sezonu
- Velký test tatarských omáček pro rok 2026: V žebříčku 8 výrobků zazářily i podstatně levnější značky
- Žerbó řezy s vlašskými ořechy a rybízovou marmeládou patří mezi sváteční moučníky, které stojí za vyzkoušení