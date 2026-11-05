Když chci manžela potěšit, dělám krkovičku po pivovarsku – vše jen dám do pekáčku a šup s tím do trouby. Super oběd bez práce

Podzimní víkend na chalupě, venku chladno, na stole čerstvý chléb a v kuchyni se pomalu rozvoní cibule, česnek a pivo. Přesně takový den si říká o pořádný plátek krkovičky, který se po marinování a pomalém pečení krásně rozpadá a nasákne vůní koření. Když se k tomu přidá měkká paprika a cibule z výpeku, je těžké odolat ještě jedné porci.
Krkovička patří k masu, které se na pečení a dušení skvěle hodí. Díky jemnému prorostění tukem zůstává šťavnatá a při delší tepelné úpravě získává plnou chuť. Právě proto se nemusíte bát ani výraznějšího koření, česneku nebo drceného kmínu. Pivo zase dodá výpeku charakteristickou chmelovou vůni a spolu s cibulí vytvoří základ omáčky, kterou si budete chtít přelít přes brambory.
Důležitou roli hraje marinování. Když maso ochutíte předem a necháte ho přes noc odpočívat v lednici, koření se lépe spojí s jeho povrchem a krkovička získá výraznější chuť. Před pečením ji zprudka opečte, aby se na povrchu vytvořila zlatavá kůrka, a teprve potom ji přesuňte do zapékací mísy s cibulí, česnekem, pivem a vývarem. Během pomalého pečení maso změkne a šťáva se propojí do voňavého výpeku. Pokud nechcete příliš hořkou chuť, sáhněte po světlém pivu s jemnějším charakterem.
Na chalupě se takový oběd hodí dvojnásob – většinu práce udělá trouba a vy máte čas prostřít stůl nebo si užít chvíli s rodinou. Papriku přidejte až v závěru pečení, aby změkla, ale úplně se nerozvařila. Krkovičku podávejte s vařenými bramborami, rýží nebo hranolky, které dobře zachytí šťávu z masa. A jestli vám něco zbyde, druhý den bude maso po proležení chutnat snad ještě lépe.
Plátky krkovice osušte papírovou utěrkou a podle potřeby je lehce naklepejte. Z obou stran je ochuťte steakovým kořením a mletým černým pepřem. Pokapejte je olejem, uložte do nádoby, přikryjte a nechte marinovat v lednici alespoň 8 hodin, ideálně přes noc.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na proužky, česnek oloupejte a nakrájejte na plátky. Papriky omyjte, zbavte semínek a nakrájejte na větší kousky. Troubu předehřejte na 180 °C.
Na pánvi rozehřejte olej a marinované plátky krkovice zprudka opečte z obou stran dozlatova. Maso opékejte po jednotlivých dávkách, aby se na pánvi nezačalo dusit. Opečené plátky přendejte do zapékací mísy.
Do stejné pánve přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět. Přisypte česnek a krátce ho orestujte, aby se rozvoněl, ale nezhnědl. Směs rozdělte kolem masa v zapékací míse.
Maso posypte drceným kmínem a zalijte světlým pivem a vývarem. Zapékací mísu přikryjte poklicí nebo alobalem a vložte do předehřáté trouby. Pečte přibližně 60 minut, dokud maso nezačne měknout.
Po 60 minutách přidejte nakrájené papriky a maso dál pečte bez poklice přibližně 30 minut. Během pečení kontrolujte množství výpeku a podle potřeby přilijte trochu vývaru nebo vody. Krkovice je hotová, když je měkká a lze ji snadno propíchnout vidličkou.
Pokud chcete výpek zahustit, rozmíchejte hladkou mouku v malém množství studené vody dohladka. Směs vmíchejte do výpeku a krátce provařte, dokud omáčka nezhoustne. Maso podávejte přelité výpekem s paprikou a cibulí, nejlépe s vařenými bramborami, rýží nebo čerstvým chlebem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová