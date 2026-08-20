Když babička spojí mleté ořechy s vanilkovým krémem a likérem, vznikne hit: Obyčejné dorty už nikdo nechce

Domácí Esterházyho dort nepatří mezi moučníky, které se pečou jen tak mezi řečí. Většina z nás ho zná spíš z výloh cukráren, kde láká na dokonale pravidelné vrstvy, jemný krém a typickou čokoládovou pavučinu. Je to přesně ten dezert, který si člověk objedná ke slavnostní příležitosti nebo když si chce dopřát něco opravdu výjimečného. Možná vás překvapí, že jeho příprava není tolik o složitých postupech jako spíš o trpělivosti. Když si na něj vyhradíte čas, odmění se vám dortem, který chutná stejně skvěle, jak vypadá.
Kořeny Esterházyho dortu sahají do 19. století, kdy se stal ozdobou kaváren tehdejšího Rakouska-Uherska. Své jméno získal po uherském šlechtickém rodu Esterházyů a během let se zařadil mezi nejznámější dezerty maďarské cukrařiny. Dodnes ho bezpečně poznáte podle bílé polevy s jemnou čokoládovou kresbou, která je jeho poznávacím znamením. Přestože existuje tradiční recept, v každé cukrárně i domácnosti se připravuje trochu jinak. Právě to je na něm krásné – stále si zachovává svůj charakter, ale zároveň dává prostor vlastním nápadům.
Někdo peče korpus z vlašských ořechů, jiný nedá dopustit na lískové nebo jejich kombinaci s mandlemi. Krém může být jemně ovoněný rumem, mandlovým likérem nebo pravou vanilkou a každá z těchto drobných změn vytvoří trochu jiný chuťový zážitek. Pokud si chcete Esterházyho dort vychutnat v jeho nejlepší podobě, nespěchejte s podáváním. Po několika hodinách, ideálně až druhý den, se ořechové vrstvy krásně propojí s krémem, dort zvláční a všechny chutě se dokonale spojí. Právě tehdy ukáže, proč si už více než sto let drží své místo mezi nejslavnějšími evropskými dorty.
Troubu předehřejte na 180 °C. Na pečicí papír si nakreslete pět kruhů o průměru 23 cm nebo použijte dortovou formu jako šablonu. Připravte si plechy tak, aby bylo možné jednotlivé pláty postupně upéct.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Postupně přisypávejte cukr a poté vmíchejte bramborový škrob. Nakonec stěrkou opatrně zapracujte mleté vlašské ořechy a mandle, aby směs zůstala co nejvíce nadýchaná.
Těsto rozdělte na pět stejných částí a rozetřete je do připravených kruhů. Každý plát pečte přibližně 30 minut dozlatova. Po upečení je nechte úplně vychladnout, aby se při sestavování dortu nelámaly.
Do hrnce nalijte 500 ml mléka, přidejte většinu cukru a semínka vyškrábaná z vanilkového lusku. Zbylé mléko rozmíchejte se žloutky, hladkou moukou a bramborovým škrobem. Směs za stálého míchání vlijte do horkého mléka a uvařte hustý krém, který poté zakryjte potravinářskou fólií a nechte vychladnout.
Změklé máslo vyšlehejte se zbylým cukrem do světlé pěny. Postupně zašlehejte vychladlý vanilkový krém a nakonec přilijte mandlový likér. Krém rozdělte mezi jednotlivé ořechové pláty a dort opatrně sestavte.
Z bílku, moučkového cukru a citronové šťávy připravte hladkou polevu a rozetřete ji na povrch dortu. Čokoládu rozpusťte se smetanou, přelijte ji do zdobicího sáčku a vytvořte typickou čokoládovou pavučinu. Hotový dort uložte alespoň na 12 hodin do lednice, aby se chutě krásně propojily a jednotlivé vrstvy změkly.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová