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Když alkoholismus rodiče ohrožoval výživu dětí, mohly odbory určit, komu půjde výplata

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Československý zákon z roku 1962 dovoloval vyplatit celou mzdu nebo její část jiné osobě. Záleželo na tom, koho měl pracovník živit a kde pracoval.
Světlá výšková budova s dlouhými řadami oken za holými stromy

Světlá výšková budova s dlouhými řadami oken za holými stromy

Zdroj: VitVit / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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