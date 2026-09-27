Kdysi svalnatá Sarah Connor z Terminátora, dnes šedovlasá sedmdesátnice. Linda Hamilton vrásky neskrývá

Americká herečka Linda Hamilton slaví šestadvacátého září sedmdesáté narozeniny. Diváci ji znají především jako Sarah Connorovou z filmů o Terminátorovi. V současném Hollywoodu na sebe upozorňuje hlavně tím, že svůj věk nijak neskrývá. Odmítá plastické operace a vrásky považuje za přirozenou součást stárnutí.
80. léta a účesy s trvalou
Na počátku 80. let vypadala herečka úplně jinak než dnes. Z dobových fotografií je vidět s mohutnou natupírovanou hřívou a výraznými blond melíry. Tehdy oblékala populární volné košile se zvednutým límečkem a na rtech nosila narůžovělé rtěnky.
Sama na toto období nevzpomíná příliš ráda. „Když se podívám na první díl Terminátora, nedokážu uvěřit svému pisklavému hlásku a těm hrozným vlasům, vypadalo to spíš jako nepovedená paruka,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín TNT. Do natáčení prvního Terminátora z roku 1984 nastoupila s vymknutým kotníkem. Kvůli běhání před kamerou v náročném terénu se jí zranění nikdy pořádně nezahojilo.
Fyzická příprava a zranění při natáčení
O sedm let později prošla kompletní fyzickou proměnou pro druhý díl s podtitulem Den zúčtování. Režisér James Cameron požadoval na place svalnatou válečnici. Hamilton trénovala tři hodiny denně šest dní v týdnu po dobu téměř celého jednoho roku. Běhala, zvedala těžké váhy a skákala na trampolíně. Vypracovala si svaly tak, že se nevešla do svých starých kalhot. Tehdy získala velkou fyzickou sílu a stačily jí pouhé čtyři hodiny spánku denně.
Náročné natáčení mělo dopad i na její zdraví. Během scény ve výtahu vystřelila ze zbraně bez ochranných ucpávek a trvale si poškodila sluch v jednom uchu. Po premiéře filmu dostávala nabídky výhradně na podobné typy tvrdých postav. Z toho důvodu odmítla roli Molly Brownové ve filmu Titanic.
Rodina a stěhování do New Orleans
Spokojenost s vlastním tělem zažívala podle svých slov nejvíce po narození dcery Josephine v roce 1993. Otcem dcery je režisér James Cameron. „Pokud bych měla vybrat období, kdy jsem se cítila nejlépe ve vlastním těle, bylo to těsně po narození druhého dítěte,“ uvedla pro časopis Glamour. Cítila radost z toho, že dokáže bez problému živit miminko.
Z předchozího manželství s hercem Brucem Abbottem má dospělého syna Daltona. Po rozvodu s Cameronem se stáhla z očí veřejnosti. Chtěla trávit více času s rodinou mimo filmové ateliéry. Odstěhovala se do New Orleans a věnovala se divadelní práci. Spokojí se i s hraním na malém jevišti pro hrstku diváků za honorář sedm dolarů za představení.
Odmítání líčení a návrat před kameru
Dnes nosí šedivé mikádo a do společnosti vyráží v pohodlném oblečení. Často volí pestré vzorované kabátky a jednoduché šperky. „Nikdy se nesnažím vypadat mladší v žádném ohledu, prostě jsem se smířila s tím, že tohle je tvář, kterou jsem si vysloužila,“ vysvětlila pro organizaci AARP. Přehnanou péči o zevnějšek považuje za zbytečnou.
Mimo pracovní povinnosti se nelíčí a nepoužívá hydratační krémy. Lidé se podle ní mají soustředit na věci uvnitř a přijímat svůj věk v klidu. K filmování se občas vrací. Nedávno například přijala roli v páté řadě seriálu Stranger Things, kam nastoupila v krátkých vlasech a vojenské uniformě. Sama tento seriál s nadšením sledovala. I přes svůj věk se stále udržuje v kondici, občas si ale ke zdravé stravě dopřeje i sladkou koblihu s náplní.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, idnes, hellomagazine, brightside.me).