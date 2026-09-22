Kdyby mi někdo řekl, že na tento německý koláč stačí jen tvaroh, jablka + pár základních surovin, nevěřila bych – chutná fantastickyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdyby mi někdo řekl, že na tento německý koláč stačí jen tvaroh, jablka + pár základních surovin, nevěřila bych – chutná fantasticky
Hovězí maso, drobné cibulky, rajčata a červené víno vytvoří při pomalém dušení nádherně voňavé jídlo. Řecké...
Zralé šípky jsou jako stvořené pro domácí zavařování. Připravte z nich voňavý džem s citronem, který se...
Jakmile se spojí dýně, skořice a zázvor, kuchyní zavoní podzim. Křehký dýňový koláč s krémovou náplní je...
Trampská omáčka z vepřové konzervy, podle receptu z Youtube kanálu Důchodkyně u plotny, je rychlá a...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Test znalostí na téma kuchyňské náčiní šéfkuchaře: Málokdo uhodne, k čemu slouží všech 10 předmětů
- Maliňák přímo z lednice: Vypadá jako z cukrárny a zvládnete ho doma bez pečení
- Játrová omáčka nepatří do starého železa: Poctivá česká klasika, která zasytí i překvapí jemnou chutí
- Mexikano pikantní omáčka do sklenice: Ohnivá klasika, která promění každý steak nebo grilované kuře v pořádný zážitek