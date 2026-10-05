Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kdy zazimovat jiřiny? Zatím je nechte kvést, ale až udeří mráz, ukliďte je

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdy zazimovat jiřiny? Zazimovat jiřiny má svůj přesný čas. Podívejte se, jak zazimovat jiřiny ve chvíli, kdy přicházejí první mrazy. Kdy zazimovat jiřiny Jiřiny jsou …
Kdy zazimovat jiřiny? Zatím je nechte kvést, ale až udeří mráz, ukliďte je

Kdy zazimovat jiřiny? Zatím je nechte kvést, ale až udeří mráz, ukliďte je

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:22

Reklama
Další články z Planeta zahrady
Dušičkové srdíčko na hrob: Jak vyrobit dušičkovou výzdobu od srdce krok za krokem
Dušičkové srdíčko na hrob: Jak vyrobit dušičkovou výzdobu od srdce krok za krokem
Čerstvě zasazené cibuloviny je třeba chránit před hryzci a myšmi: Obyčejná miska zachrání tulipány i narcisy
Čerstvě zasazené cibuloviny je třeba chránit před hryzci a myšmi: Obyčejná miska zachrání tulipány i narcisy

Čerstvě zasazené cibulky krokusů, hyacintů nebo tulipánů jsou skvělou pochoutkou pro hryzce a myši. Pomocí...

Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou: Podzimní recept, který promění obyčejnou pečeni ve slavnostní jídlo
Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou: Podzimní recept, který promění obyčejnou pečeni ve slavnostní jídlo

Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou je skvělý tip na víkendové vaření, pokud plánujete pozvat přátele a...

Jak připravit skleník na zimu: úklid, čištění a dezinfekce půdy
Jak připravit skleník na zimu: úklid, čištění a dezinfekce půdy

Skleník je nutné na zimu náležitě připravit. Podívejte se, jak připravit skleník na zimu krok za krokem,...

Stačí jedna lžička a půda ve vyvýšeném záhonu bude připravená na pozdní saláty
Stačí jedna lžička a půda ve vyvýšeném záhonu bude připravená na pozdní saláty

Vyvýšené záhony mohou být po létě vyčerpané a na povrchu půdy se mohou objevit plísně. Před pozdní výsadbou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

Všechny články tohoto autora →
Planeta zahrady
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.