Kdy zazimovat jiřiny? Zatím je nechte kvést, ale až udeří mráz, ukliďte je

Kdy zazimovat jiřiny? Zazimovat jiřiny má svůj přesný čas. Podívejte se, jak zazimovat jiřiny ve chvíli, kdy přicházejí první mrazy.
Kdy zazimovat jiřiny
Jiřiny jsou oblíbené květiny, které mohou zdobit
zahradu posledními květy i koncem října, pokud je dobré počasí. Jak jiřiny zazimovat? Přesné datum určí sama příroda. Až na to přijde, je nutné hlízy vyjmout ze země, aby je větší mráz nepoškodil.
Jiřiny jsou velmi citlivé na mráz. První slabší mráz spálí květy i listy, ale hlízy v nezamrzlé půdě jsou ještě stále chráněné. Proto pěstitelé čekají na první lehčí mráz, který jim napoví, že vegetace rostlin končí.
Pozor na promrznutí půdy
Pokud půda promrzne, může dojít k poškození
hlíz i krčků, tedy místa, ze kterého na jaře vyrůstají nové výhony. Je tedy dobré hlízy jiřin vyjmout ze země co nejdříve po prvním mrazíku, který spálil nadzemní části. Kdy zazimovat jiřiny – Jak poznat, že nastal správný čas k vyjmutí hlíz z půdy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak poznat, že nastal správný čas k vyjmutí hlíz z půdy
Nejspolehlivějším vodítkem je vzhled
rostlin a počasí. Pokud noční teploty pravidelně padají k nule a listy mění barvu ze zelené na hnědou, je ideální čas vzít do ruky rýč. K tomu vyberte suchý den, kdy není půda promáčená od deště. Hlízy se budou z půdy lépe vyndávat, čistit a sušit. Čtěte také: Trendy kombinace rostlin do podzimních truhlíků: Co spolu vysadit, aby vydržely krásné až do zimy Kdy zazimovat jiřiny – Jak poznat, že nastal správný čas k vyjmutí hlíz z půdy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak vyndat hlízy jiřin?
Vyjmutí hlíz jiřin z půdy není složité, ale vyžaduje opatrnost. Rostou totiž v trsu blízko sebe a mohou se tak snadno poškodit, pokud zarazíte rýč přímo ke stonku.
Seřízněte nadzemní část rostliny asi 12 cm nad zemí. Rýč zasuňte do půdy asi 30 cm od stonku. Tento rozestup zajistí bezpečné manévrování i u mohutných trsů. Půdu postupně uvolněte kolem trsu, podeberte jej zespodu a vyjměte. Jak čistit hlízy jiřin?
Z hlíz je potřeba odstranit zeminu. Kořínky a zbytky zeminy odstraňte rukou nebo pod proudem vody. Při mytí dejte pozor, aby voda nezůstala v dutinách stonků.
Vyčištěné hlízy zkontrolujte. Nahnilé, viditelně poškozené nebo měkké části odstraňte ostrým a vydezinfikovaným nožem.
Čtěte také: Trendy podzimní truhlíky 2026: 5 elegantních aranžmá, která letos uvidíte na nejkrásnějších terasách Jak sušit hlízy jiřin?
Dříve, než hlízy uložíte na suché a temné místo, musí uschnout. Rozložte je na noviny nebo do přepravky a uložte na dobře větrané a stinné místo po dobu alespoň pěti dnů. Před uskladněním musí být povrch suchý, ale hlízy nesmějí zcela vyschnout.
Kdy zazimovat jiřiny – Jak zazimovat jiřiny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak zazimovat jiřiny?
Hlízy uložte do kartonové krabice, vysypané pilinami nebo jiným vzdušným materiálem, který zamezí ztrátě vody.
Trsy ukládejte tak, aby kolem sebe měly prostor. Pokud by některá začala hnít, nebude se nákaza tak rychle šířit na ostatní.
Tip redakce PlanetaZahrady
S vyjmutím hlíz jiřin z půdy nečekejte až do silnějších mrazů. Jakmile první mráz spálí listy a květy, vyberte suchý den a hlízy ze země vyjměte. Před uložením je nechte dobře oschnout a pravidelně je během zimy kontrolujte.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)