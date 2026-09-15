Kdy musíte pustit souseda na vlastní pozemek? Zákon je zákeřný a mohou přijít sankce

Soused zvoní u branky s nůžkami v ruce. Potřebuje ostříhat živý plot z vaší strany, protože ze své zahrady se k němu nedostane. A právě v takových situacích může občanský zákoník vyžadovat, abyste mu přístup umožnili, i když se vám to nelíbí.
Vlastní zahrada totiž neznamená absolutní svobodu rozhodování. Jakmile jde o údržbu nebo opravu, která se bez vstupu na sousední pozemek neobejde, práva dvou majitelů se střetávají. Jeden potřebuje něco udělat, druhý má nárok na soukromí a nerušené užívání svého majetku.
Kdy má soused nárok na vstup?
Občanský zákoník rozlišuje dvě základní situace, kdy může soused žádat přístup na váš pozemek. První upravuje paragraf 1021 a týká se běžné údržby pozemku a hospodaření na něm. Vstup se povoluje jen tehdy, když stejného cíle nelze dosáhnout jinak, a pouze v nezbytné době, rozsahu a způsobu.
Soused tedy nemá automaticky právo zabrat celou zahradu na víkend. Pokud potřebuje jen úzký pruh podél plotu, není důvod, aby chodil přes záhony na druhé straně. Samotné tvrzení, že přes vás je to pohodlnější, právně nestačí.
Druhá situace se řídí paragrafem 1022 a zahrnuje stavění, bourání, opravy a obnovu stavby, které nelze provést bez využití sousedního pozemku. Typickým příkladem je postavení lešení u fasády, které zasahuje na váš pozemek. V takovém případě zákon počítá s přiměřenou náhradou za omezení užívání.
Přiměřená náhrada se liší od náhrady škody. U běžného vstupu podle paragrafu 1021 zákon automatickou náhradu nestanoví, soused ale hradí škodu, kterou způsobí. Před pracemi proto pomůže vyfotit trávník, dlažbu i výsadbu – případné poškození se pak snáze dokládá.
Soused musí nejprve požádat. Dohodu si potvrďte písemně
Nejprve musí vlastníka o povolení vstupu požádat,
připomněl Nejvyšší soud v rozhodnutí o vstupu na cizí pozemek. Soused má zároveň vysvětlit, proč sem potřebuje. Při stavebních pracích podle paragrafu 1022 patří k domluvě i přiměřená náhrada.
Pro běžnou dohodu o takovém vstupu není předepsaná písemná forma. Přesto se hodí potvrdit si e-mailem termín, délku prací, místo přístupu a to, kdo přijde. U lešení je také vhodné potvrdit jeho rozsah a den odstranění. Nejasné přikývnutí přes plot si totiž každý může vyložit jinak.
Bez souhlasu nebo příslušného rozhodnutí soused kvůli běžné údržbě vstoupit nemůže. Výjimkou mohou být naléhavé případy nouze, například bezprostředně hrozící škody. Ani tehdy nelze zasáhnout víc, než situace vyžaduje. Naplánovaný volný víkend takovou nouzí není.
U dlouhodobějšího užívání pozemku, například při postavení lešení, se přiměřená náhrada v praxi nejčastěji sjednává jako jednorázová finanční kompenzace nebo jako denní či týdenní sazba za zábor plochy.
Odmítnutí vstupu může skončit u soudu. Hrozí i účet za spor
Odmítnout lze například požadavek, který přesahuje nezbytný rozsah. U stavebních prací navíc zákon chrání i vás: žádosti nelze vyhovět, jestliže váš zájem na nerušeném užívání pozemku převáží nad zájmem na provedení prací.
Pokud jsou ale zákonné podmínky splněné a dohoda selže, soused se může obrátit na soud. Ten může uložit povinnost vstup umožnit a určit jeho podmínky. Při prohraném sporu pak může přibýt i povinnost uhradit protistraně náklady řízení podle občanského soudního řádu.
Pokud vlastník pozemku odmítne povolit vstup kvůli stavebním pracím či opravám, nemusí se spor řešit hned zdlouhavou soudní cestou. Alternativou je podání žádosti na příslušný stavební úřad, který může vstup na sousední pozemek povolit v rámci správního řízení.
Povolení konkrétní opravy přitom samo o sobě nevytváří trvalou cestu přes zahradu. Takzvaná nezbytná cesta kvůli chybějícímu spojení s veřejnou cestou má vlastní pravidla v paragrafu 1029 a následujících. U běžné údržby se vyplatí držet domluvu stejně konkrétní jako u práce: kudy přijít, co udělat a kdy zase odejít.
Zdroje článku: Vstup na cizí pozemek za účelem údržby a úprav sousední nemovitosti, ÚS ČZS Praha-západ, Právní úprava sousedských vztahů (2)., Nový Občanský zákoník - Nezbytná cesta - Podnikatel.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková