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Kdy musíte pustit souseda na vlastní pozemek? Zákon je zákeřný a mohou přijít sankce

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Soused chce přistřihnout živý plot nebo postavit lešení na vaší zahradě. Odmítnout ho můžete jen za určitých podmínek – jinak hrozí soudní spor. Zjistěte, kdy zákon vyžaduje vstup na cizí pozemek a jak se bránit neoprávněným požadavkům.
Kdy musíte pustit souseda na vlastní pozemek? Zákon je zákeřný a mohou přijít sankce

Kdy musíte pustit souseda na vlastní pozemek? Zákon je zákeřný a mohou přijít sankce

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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