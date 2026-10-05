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Kdoule je tvrdá jako kámen, a přesto může být zralá. Poznáte to podle nosu

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Dennívýzva
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Zmáčknete kdouli na stromě, je tvrdá jako kámen, a tak ji necháte viset dál? Klidně může být už dávno zralá. U kdoule totiž měkkost nerozhoduje. Sklízí se zhruba od poloviny října a hlavní slovo při ní nemají prsty, ale nos.
Kdoule

Kdoule

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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