Kdoule je tvrdá jako kámen, a přesto může být zralá. Poznáte to podle nosu

Zmáčknete kdouli na stromě, je tvrdá jako kámen, a tak ji necháte viset dál? Klidně může být už dávno zralá. U kdoule totiž měkkost nerozhoduje. Sklízí se zhruba od poloviny října a hlavní slovo při ní nemají prsty, ale nos.
Kdouloň dnes na zahradách nevídáme tak často jako za našich babiček, přesto jde o vděčnou dřevinu. Dorůstá do výšky 3 až 5 metrů, v květnu kvete velkými bílými až růžovými květy a ze vzrostlého stromu lze sklidit 40 kilogramů plodů i víc. Podle odrůdy připomínají plody tvarem jablko nebo hrušku, hrbolatá slupka bývá pokrytá šedavým plstnatým chmýřím. Dobře se jí daří v teplé a chráněné poloze. Mrazy sice snáší hůř než jabloň, ale protože kvete pozdě, jarní mrazíky jejím květům obvykle neublíží.
Jak poznat zralou kdouli
Zralá kdoule je jasně žlutá až zlatožlutá a slupka už není tolik ochmýřená. Nejspolehlivějším znakem je ale vůně. Zralé plody voní tak pronikavě, že je ucítíte už pod stromem, a to i přes slupku. Vůně připomíná citrus, vanilku nebo směs jablka a hrušky. Dalším signálem je, když začnou padat první plody. Tvrdost vás přitom nemusí znepokojovat. Kdoule zůstává tvrdá i v plné zralosti a do měkka jako hruška nedozrává.
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Proč nesklízet hned, jak to jde? Čím déle kdoule na stromě zůstane, tím je aromatičtější a chutnější. Nazelenalé a ne úplně vybarvené plody proto nechte viset, dokud nezežloutnou. Hranici ale stanoví počasí. Jakmile předpověď hlásí mráz, všechno otrhejte, protože přemrzlé plody se rychle kazí. Kdoule, které jste museli sklidit dřív, nechte dozrát na okenním parapetu. Pokud vám při pozdější sklizni dužina mírně zhnědne, nevadí, k vaření jsou plody pořád v pořádku.
Skladujte je zvlášť
Sklizené kdoule uložte na chladné a dobře větrané místo, kde vydrží zhruba dva měsíce. Při delším skladování dužina hnědne. Plody se navíc snadno otlačí, takže s nimi zacházejte opatrně a skládejte je raději v jedné vrstvě. Hlavně je ale nedávejte k jablkům ani hruškám. Výrazné kdoulové aroma totiž rychle přechází na ostatní ovoce a dokáže mu změnit i chuť.
Tip: Kdoule a její využití: Použít se dá nejenom na džemy
Pozor, kdoule se syrová nejí. Je tvrdá, trpká a špatně stravitelná, takže před použitím vždy potřebuje tepelnou úpravu. Nejdřív z ní hrubou utěrkou setřete chmýří, pak ji uvařte nebo upečte, a poslouží vám třeba na marmeládu, kompot nebo kdoulový sýr. A nepleťte si ji s kdoulovcem. To je nízký okrasný keř s menšími, tvrdšími a kyselejšími plody, které mají hladkou lesklou slupku a hodí se nanejvýš jako přídavek do marmelád.
Zdroje info: Autor, Meta
Náhledové foto: Pixabay
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